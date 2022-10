No hay colectivos: UTA inició el paro de 48 horas

UTA Entre Ríos confirmó su adhesión al paro que el gremio realizará este miércoles y jueves, luego de que no prosperara la audiencia entre el gremio, el gobierno y la Fatap.

La medida afectará a los servicios de corta y media distancia del interior del país, confirmó esta Agencia.

· El reclamo

El sindicato reclama un 35%, pero los dueños de los colectivos argumentan que no tienen los recursos para financiarlo.

Al respecto, el secretario general de UTA, Roberto Carlos Fernández, había explicado que “se agotaron todas las instancias de negociación en procura de la paz social, a fin de no perjudicar a los usuarios de nuestros servicios en el interior del país. Debemos luchar por el salario de los trabajadores, y por un aumento que es reconocido por los empresarios, pero los gobernantes desconocen, obligándonos a tomar las medidas».

«Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los Gobiernos Provinciales y Estado Nacional, sobre quien se hace cargo del acuerdo salarial», había apuntado UTA en un comunicado.