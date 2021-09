Alberto Fernández les tomó juramento a los nuevos ministros: “No me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias”

Pasadas las 16, comenzó la ceremonia de jura de los nuevos ministros del gabinete nacional que encabezó Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Allí, el Presidente le tomó juramento a Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández en Seguridad; Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck en Educación, y Daniel Filmus en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Alberto Fernández dio un mensaje con alta carga electoral e intentó arengar al Frente de Todos de cara a los comicios de noviembre. En ese tren, hizo referencia a la crisis política que vivió el Gobierno la semana pasada y casi fractura al oficialismo: “No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas, mi única preocupación es que los argentinos vuelvan a hacer felices después de tantas desdichas vividas en los cuatros años que me antecedieron y los dos de pandemia”.

El Presidente comenzó su discurso en la misma línea que se viene expresando desde la derrota en las PASO: “El domingo pasado el pueblo de la Nación dio un veredicto y expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, la voz del pueblo y va tomar cuenta de los reclamos, de qué cosa habremos hecho mal, de en qué nos habíamos equivocado, qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. En realidad a lo largo de la semana escuché a muchos y muchas. Porque quiero cumplir con mi palabra de entender el porqué la gente votó como votó”.

También volvió a polarizar con Mauricio Macri, aunque, como siempre, sin nombrarlo: “En realidad hay veces que los dirigentes cuando la gente vota y no los elige se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros porque algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido. Debatimos de cara a la gente, nuestras diferencias siempre tienen un sentido único que es superar la instancia y encaminarnos a un momento mejor. Nunca los debates me han afectado o preocupado, soy presidente el PJ, me preocupa más un movimiento político silenciado, que no discute, que uno que reflexiona”.

Asimismo, ratificó que el Gobierno está preparando anuncios para recuperar al electorado: “Son decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales teníamos previstas tomar de antemano. Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado que evidentemente la pandemia lo ha afectado, lo ha dejado mal y todo el crecimiento económico no ha llegado a ellos con la velocidad que nosotros hubiésemos querido. En eso ya estamos trabajando”.

Luego, el jefe de Estado retomó el discurso de campaña: “Sigo insistiendo que hay dos países en pugna y tenemos que resolver eso. A la mañana estuve con Carla (Vizzotti). Me trajo una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Es una enfermedad propiamente argentina. Esta vacuna se hizo en Argentina hasta que en 2017 dejó de hacerse y hoy volvimos a hacerla. Esa vacuna sirve para ejemplificar de qué países en pugna estamos hablando. De uno que despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte no dándole las vacunas que necesita y un país que dice que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor la salud que los argentinos se merecen”.

“No somos parte del país que quieren que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice, que quiere flexibilizar los derechos de los que trabajan. Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a quienes quedaron postergados”, continuó.

Y agregó: “No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la Jefatura de Gabinete. Lo hice por la convicción de que en ese Norte tenemos que trabajar muchísimo para lograr esa igualdad tan deseada y postergada. El compromiso con ese Norte es invariable desde siempre. La Argentina federal es algo que me gusta que ocurra. Vamos a profundizar lo que hemos hecho para que esa realidad ocurra”.

Sobre el final, dedicó unos minutos hacia los ministros salientes: “Quiero darles las gracias honestamente. Han sido funcionarios ejemplares que han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó ser ministros, un tiempo que todos sabemos lo difícil que fue. Seguro lo recordaremos como los dos peores años de nuestra vida. Un virus nos atacó y la muerte caminó entre nosotros”.

Estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, además participarán por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete. (Infobae)