Alberto Fernández tomó juramento a las nuevas ministras

Con un acto que se realizó al aire libre, en el parque Colón de la Casa de Gobierno, el jefe de Estado encabezó la ceremonia en la que Raquel «Kelly» Olmos, Victoria Tolosa Paz y Ayelén Mazzina quedaron formalizadas en sus respetivos cargos.

“Con estas tres mujeres que incorporamos al Gabinete estamos queriendo empezar una etapa, en este año que nos falta de Gobierno, para ponerle las fuerzas que hagan falta” porque ,“si hay algo que nos une a ellas, es la convicción de que debemos estar unidos por sobre todas las cosas”, dijo el Presidente en su discurso.

Cerca de 700 fueron los invitados que acompañaron al jefe de Estado en el acto; entre ellos, la mayoría de los ministros del Gabinete nacional, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), dirigentes de movimientos sociales, funcionarios y gobernadores provinciales.

Ante ese nutrido grupo de dirigentes, Fernández advirtió: “Aunque intenten dividirnos, la separación no tiene sentido. Para ganar, como dice la marcha (peronista), debemos estar unidos y saldar las diferencias en unidad y respetándonos”.

En esa línea, Fernández continuó: “Quiero que en este tiempo, en el que ya está quedando atrás el malestar de la pandemia y tenemos que seguir dando la lucha para garantizar los ingresos para los que trabajan y tengan una vida digna, quiero convocarlos a todos y todas porque esta tarea no es algo de un presidente y sus ministros sino que es algo colectivo que tenemos que asumir y allí todos hacen falta y nadie sobra”.

Durante su discurso, el mandatario resaltó la presencia de toda la conducción de la CGT presente en el acto, del que participaron los gremialistas Hugo Moyano, Pablo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña y Gerardo Martínez, entre otros.

“Me alegra mucho verlos juntos a los dirigentes gremiales y también a Emilio (Pérsico) como parte de las organizaciones sociales. Todos unidos porque la Argentina nos necesita. A trabajar”, concluyó el mandatario en su mensaje.

Tras tomar el juramento de rigor, Fernández se dirigió a los presentes para agradecer el trabajo de quienes dejaron de ser funcionarios el fin de semana pasado y para elogiar a las nuevas designadas, a quienes calificó de “fervientes militantes”.

“Estamos sumando tres mujeres a nuestro Gabinete, tres mujeres valiosas que deberán seguir adelante con la tarea que realizaron a los que las precedieron”, explicó.

Respecto de Tolosa Paz, el Presidente destacó haberla elegido por ser una de las personas “que más sabe en Argentina” en materia de desarrollo docial.

En ese sentido, recordó su labor en la “Mesa contra el hambre”, su “incansable” dedicación durante la campaña de 2021 y su trabajo como diputada «acompañando las decisiones del Poder Ejecutivo”.

Según publicó Télam, luego hizo referencia a la puntana Mazzina, y explicó que su designación significa poder “escuchar al feminismo del interior de la patria”.

“Queremos una patria donde se termine la desigualdad, donde se respete la identidad de cada uno, donde las mujeres crezcan en derechos, esa es parte de tu tarea”, le dijo.

Para terminar con las nuevas ministras, se dirigió a la flamante titular de Trabajo, rescató su militancia y las “convicciones a las que nunca dejó de lado”.

“Es una economista muy buena. Pude ver su capacidad en esa materia, es una trabajadora incansable. Van a tener una ministra que esté mucho más allá que las horas del día”, agregó. (