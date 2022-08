Alumnos de Islas están sin clases por falta de combustible para las lanchas

“Hay escuelas que no tienen la jornada completa, y pibes que hace rato no tienen clases”, dice Abel Antivero, secretario gremial de la seccional Islas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). “Además, todavía no da la logística para cubrir todas las escuelas, como por ejemplo la Escuela N° 23 Francisco Ramírez, de Río Sauce. El problema es que el Instituto Becario no aprueba el presupuesto para el transporte terrestre y entonces quedan sin clases chicos de Ibicuy, y Médanos”, agrega.

El gremio se ocupará del tema durante el paro docente de este miércoles: habrá una volanteada para alertar sobre esa situación en el Puesto Caminero de Brazo Largo, en el kilómetro 119 de la ruta nacional 12.

Nazarena Tajes, docente en Islas, dice que el problema no es la falta de combustible. «El tema es la falta de pago al proveedor del combustible. A eso hay que sumarle que varias lanchas están rotas».

Luego, enumera: la Escuela N° 14, «que hace meses que no tiene clases por falta de lancha, que está rota; entre la semana pasada y esta se sumaron más escuelas que quedaron sin actividad. A eso se agrega que hay chicos de las islas que concurren a escuelas que están en el ejido de Villa Paranacito que no pueden venir. Los problemas lo tienen las escuelas N° 5, N° 6, N° 23, N° 14, N° 4, que son todas primarias; la escuela N° 5 Secundaria de Arroyo Martínez; también la escuela N° 2. En realidad, varias escuelas».

El combustible, dicen desde Agmer, es un insumo que debe pagar el Consejo General de Educación (CGE). El transporte terrestre, en tanto, está a cargo del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), publicó Entre Ríos Ahora.

El transporte escolar rural, administrado por el Instituto Becario en complementación con el Consejo de Educación, es uno de los pocos existentes en el país. Actualmente el servicio llega a 10.782 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de los 17 departamentos entrerrianos.

El servicio se brinda en 166 escuelas de las modalidades rurales, técnicas, agrotécnicas y especiales. Se trata de 188 recorridos, los cuales comprenden 36.000 kilómetros diarios en toda la provincia, en más de 200 vehículos, entre colectivos y combis.

Desde 2016 el Instituto Becario administra este servicio del Estado entrerriano y el año pasado se desarrolló una nueva modalidad de funcionamiento mediante un convenio con el CGE.

El Becario tiene como tarea la gestión que involucra la contratación, administración y control del servicio de transporte para el traslado de los estudiantes, mientras que el CGE realiza el relevamiento de las instituciones educativas y determina en cuáles se aplica el servicio. Las instituciones deben acreditar la regularidad de asistencia a clases de cada alumno y la necesidad de traslado diario a la escuela.

Desde el Becario se diseñó un nuevo sistema de contratación y adjudicación, mediante el cual se asegura un mejor funcionamiento del servicio. También se lleva a cabo una modalidad de control y verificación a cargo de personal del Becario que recorre durante el año escolar todos los departamentos dando así mayor seguridad y tranquilidad a los estudiantes y sus familias.

Mediante esa supervisión, a cargo de un equipo especializado del Instituto, se monitoreó en 2021 el servicio en 45 establecimientos educativos de los 17 departamentos de la provincia. Durante este año se continúan con los controles para verificar la correcta prestación del servicio.A partir de ello se creó en 2021 el primer Registro Único de Prestadores de Servicio de Transporte Escolar Rural, alojado en la web del organismo: www.institutobecario.gov.ar. Ello dotó de mayor transparencia y eficiencia al posterior proceso de contratación.