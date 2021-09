Aniversario de CAUR: “Tenemos una trayectoria de 90 años jalonada de liderazgo, cooperativismo y compromiso social”

Los orígenes de CAUR

Corrían los duros años de la década del treinta y el campo argentino no estuvo exento de la crisis. En la zona de General Ramírez, los pequeños y medianos agricultores, la gran mayoría “gringos” que ni siquiera podían manejar el idioma castellano, eran presa fácil en manos de comerciantes inescrupulosos que se quedaban con casi toda su producción a cuenta de los insumos prestados. Así los pequeños agricultores y chacareros veían desaparecer los magros ingresos que obtenían por su trabajo.

Pero así como la crisis se propagaba, también se extendieron las ideas solidarias, como una herramienta válida para paliar la miseria. Estas ideas anclaron muy hondo en aquellos pioneros y es así que hombres como Belisario Núñez, David Sinner, Emilio Jatón, Manuel Baucis y Santiago Steimbrecher, entre otros, promovieron incansablemente el cooperativismo en la zona.

Finalmente, el 17 de septiembre de 1931, después de muchas idas y venidas se convocó a una reunión en la Escuela Particular, General Ramírez, donde se aunaron voluntades y esfuerzos y se sentaron las bases para esta organización solidaria que devino en lo que hoy es la Cooperativa Agrícola Unión Regional Limitada -CAUR-.

Sin duda alguna, los organizadores vieron superadas sus expectativas cuando más de 200 productores se dieron cita en la escuela a la hora señalada y participaron activamente en la formación de la cooperativa, que en un inicio quedó constituida por 61 asociados que suscribieron el capital, aprobaron en general sus estatutos y eligieron sus autoridades.

Primer Consejo de Administración

El primer Consejo de Administración de la Cooperativa estaba constituido de la siguiente manera: consejeros titulares: Belisario F. Nuñez, Manuel Baucis, Santiago Steimbrecher, Enrique Brunner, Emilio Jatón, Jorge Helber, Alejandro Spengler, Roque Acosta y Pedro Comelli. Consejeros suplentes: Ignacio Jiménez, Santiago Bernhard, Samuel Bruggeman y Santiago Riffel. Síndico titular, Salvador Francis y suplente David Brunner.

Llegó el 90 aniversario

Desde esos comienzos ya pasaron nueve décadas, y este viernes 17 de septiembre, CAUR cumple 90 años, un camino que tuvo de todo, pero donde siempre prevaleció el cooperativismo por sobre otros intereses.

El ingeniero José Carlos Kornschuh, quien probablemente atraviese su último periodo como gerente de la Cooperativa, según sus propias palabras, destacó los valores de los pioneros que “hace 90 años, sin los medios de comunicación que hay hoy, con muy pocos caminos y sin vehículos con motor (era carros, caballos o sulky) juntaron 200 personas en esa primera Asamblea”, recordó.

Kornschuh está orgulloso de la entidad de la que forma parte y su principal anhelo es transmitirle ese orgullo a los más jóvenes, a los hijos de productores y a quienes no están relacionados directamente con el campo. “Queremos que se sumen, que hagan más grande todavía esta Cooperativa. Ellos son parte del presente y el futuro, sus ideas son bienvenidas. Solo deben imaginarse que si aquellos hombres lograron esto hace 90 años, con todas las dificultades de la época, hoy si hay voluntad y unión se pueden alcanzar más objetivos”.

Es por ello, que, en el acto de hoy, frente al edificio del supermercado, sobre calle Belgrano de General Ramírez, aprovecharán especialmente para rendirle homenaje a aquellos que forjaron un camino e intentarán contagiar esa fuerza a los hombres y mujeres de hoy.

Ideas innovadoras

El dirigente cooperativo, en una entrevista con Informe Litoral valoró en todo momento “las ideas innovadoras y evolucionadas para la época” de aquellos pioneros. Al año de la creación de CAUR, ya se adhirieron a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Es decir, “ellos sabían que esa cuestión solidaria de juntarse para armar una cooperativa también debía ser replicada junto a otras entidades similares para hacer algo más importante, no se encerraron en ellos mismos”, relató José Carlos Kornschuh.

En el año 1934 –tres años después de su creación- fue una de las cooperativas protagonistas de la organización legal de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO). También se integraron las entidades de General Galarza, la Agrícola de Crespo y rubricaron diferentes convenios para acciones más puntuales como con una fábrica de aceite de Villa Domínguez, que era de origen cooperativo.

También fueron pioneros en tener una cámara de conservación para los huevos que en ese momento era un producto muy importante, después vino el salto hacia el silo de chapa para la recepción y conservación de los granos a granel y el criadero multiplicador de semillas. Fueron la primera cooperativa en incorporar profesionales para el asesoramiento gratuito a sus productores y los primeros en armar una pulverizadora automotriz. En la década del 80 ya empezaron a visualizar el problema de la erosión hídrica y se abrazaron a las recomendaciones del INTA y los grupos de Cambio Rural. Además, actúan en la capacitación de hijos de productores en la horticultura, apicultura y otros eventos.

Es por ello que “tenemos una trayectoria de 90 años jalonada de liderazgo, cooperativismo y compromiso social”, sintetizó el cooperativista.

Cómo sostenerse con los vaivenes del país

Para cualquier organización no es fácil perdurar en el tiempo con la inestabilidad económica del país, que, tras cierto periodo de crecimiento, cae en las periódicas crisis y todo lo que ello implica.

En ese sentido, para Kornschuh “hay que tener una actitud no digo conservadora, pero sí de cuidado, es decir, no tomar decisiones que impliquen un riesgo muy grande. De todas formas, en estos 90 años no fue todo fácil, tuvimos que enfrentar crisis atroces al igual que el país, lo cual nos generó importantes problemas”, reconoció.

A modo de ejemplo recordó el momento en que “se incorporaron los silos y en la década del `70 se produjo el “Rodrigazo” y Martínez De Hoz. Esto provocó un salto enorme en materia inflacionaria y después un ajuste feroz con tasas de interés muy altas lo que nos produjo una grave crisis por los créditos que se habían tomado; después fuimos presa de la caída del complejo aceitero de la provincia, que en su momento ocupaba un rol importante en la economía entrerriana. Por suerte los asociados siempre nos acompañaron y gracias a eso la cooperativa hoy puede seguir en pie”, valoró.

Mejoras edilicias y proyectos

Primero se remodelaron las oficinas sobre calle Libertad, creando las dependencias para la atención de los servicios de seguros, medicina prepaga y turismo con acceso a la calle de forma directa. Además de las oficinas de Administración Central y la sala del Consejo de Administración.

La segunda etapa fue la renovación del supermercado, que ahora se encuentra sobre calle Belgrano, a metros del anterior ingreso, pero siempre en la misma edificación. “Indudablemente ya no se adaptaba a las actuales necesidades del socio y cliente de Ramírez y la zona. Por eso dotamos al supermercado de nuevas y modernas instalaciones”, afirmó el dirigente.

En tanto, la tercera etapa consistió en la creación de una mini galería de compras en la tradicional esquina de Belgrano y Libertad. Las instalaciones cuentan con varios locales destinados a las actividades comerciales, un café central y la recuperación del sótano como un espacio cultural.

Actualmente, en lo que sería la cuarta etapa de este plan, se encuentra en remodelación el sector de Ferretería y cuando concluya la obra se unirá a las modernas instalaciones del supermercado.

Además, sigue firme el objetivo de contar con un predio en el nuevo sector del Parque Industrial. “Hace mucho presentamos la solicitud y ni bien esté apto, con los servicios básicos que no dependen de nosotros, el lugar se incorporará”, contó el gerente de CAUR.

Desde la Cooperativa también tienen en mente un proyecto inmobiliario sobre calle Islas Malvinas. Se trata de un predio ubicada en una zona alta y a cuadras del centro de la ciudad, para que los asociados puedan construir allí su vivienda, entre otros planes sobre los que se encuentran trabajando.

Panorama alentador

Las elecciones primarias del domingo 12 de septiembre generaron expectativas en el sector. Por ello, respecto al resultado, el ingeniero Kornschuh, analizó: “Hay que mirarlo con atención porque una de las lecturas que se pude hacer en que ha habido una reacción de la sociedad, un cierto hartazgo. Las sociedades a veces son lentas en reaccionar, pero lo positivo es que aun mantenemos intacta la vocación de querer vivir mejor, progresar, en un ámbito de respeto, libertad y cierta igualdad”, sentenció.

