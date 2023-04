Aranguren: aseguran que el Ejecutivo nunca interfirió en el funcionamiento del HCD

Es ante las manifestaciones de algunos integrantes del cuerpo que habían asegurado que no contaban con la llave de acceso al edificio para desarrollar una reunión de Comisión. Las aclaraciones del Ejecutivo mediante un comunicado.

En la localidad de Aranguren, departamento Nogoyá, días atrás se produjo una controversia entre el Ejecutivo y algunos integrantes del Concejo Deliberante. Fue luego de que la propia presidenta del HCD asegurara que al momento de querer ingresar al recinto para una reunión de Comisión, se encontraron con la puerta cerrada con llave.

Ante esas afirmaciones, desde el Ejecutivo Municipal aclararon que el edificio estuvo abierto a la hora fijada para la reunión, pero que no contaban con la información sobre el desarrollo de la misma en el horario nocturno. No obstante, una vez en conocimiento, habrían acercado la llave de forma inmediata.

En ese contexto, en un comunicado enviado a Informe Litoral aseguraron que «desde este Departamento Ejecutivo Municipal, en ningún momento pensamos en interferir con la funcionalidad del H.C.D, y desde luego, ponemos nuestra mayor disposición para que dicho cuerpo lleve a cabo su labor de la mejor manera».

EL COMUNICADO COMPLETO

Ante los hechos sucedidos en la noche del 10 de Abril del corriente año, con motivo de llevarse a cabo una reunión de Comisión, por parte del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Aranguren. Donde la Sra. Presidente y demás miembros de dicho cuerpo, han manifestado su imposibilidad de acceder al Edificio Central del Municipio, por no contar con la llave respectiva, advirtiendo que ello lleva implícito una actitud antidemocrática, por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de Aranguren.

Al respecto queremos aclarar a la comunidad de Aranguren, que el recinto dónde funciona el H.C.D, se encontraba abierto en el horario fijado para iniciar la reunión de Comisión. Y en ningún momento, o al menos no tenemos registrados, se nos había solicitado la necesidad de ingresar al Edificio Municipal en el horario (nocturno) a llevarse a cabo la reunión de referencia.

No obstante lo expresado, cuando la Sra. Presidente del Cuerpo, ya en el horario de la reunión, se nos solicita la llave para ingresar al Edificio Municipal, de manera inmediata se envió la misma.

Por ello, consideramos que desde este Departamento Ejecutivo Municipal, en ningún momento pensamos en interferir con la funcionalidad del H.C.D, y desde luego, ponemos nuestra mayor disposición para que dicho cuerpo lleve a cabo su labor de la mejor manera.