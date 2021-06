No contar con un terreno adecuado para la huerta propia ya no es una excusa para no poner manos a la obra en la localidad de Aranguren.

Es que desde la Municipalidad decidieron habilitar tres parcelas en el Área Agroecológica Municipal para aquellos que deseen cultivar sus propias hortalizas.

Quienes quieran acceder a su propio espacio deben inscribirse en la Secretaría de Producción local.