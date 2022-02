Arroz: La sequía generó un incremento importante en el costo del riego

Las ultimas lluvias fueron favorables pero no restableció el sector de producción del arroz y llevo a aumentar el costo de riego.

El área implantada con arroz en Entre Ríos en el ciclo 2021/22 se ubica en alrededor de 64.500 hectáreas, lo cual representaría un incremento interanual del 2%. Según el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el cultivo presenta mucha variabilidad en cuanto a los estados fenológicos, ya que se posicionan desde diferenciación, floración (la mayor parte del área) o llenado de granos.

La condición del cultivo, entre “Muy buena” o “Buena”, alcanza casi un 80%. “Los colaboradores reportan que las lluvias provocaron un cambio favorable, fundamentalmente donde la fuente de riego proviene de pozos profundos (Dpto. Villaguay, Colón, San Salvador, Uruguay y Concordia). No obstante, no ha sido suficiente para reestablecer una lámina adecuada en lotes regados por represas (Dpto. Feliciano, Federación) y de ríos o arroyos (Dpto. La Paz). En estos sectores, no es factible mantener el riego en forma permanente”, indicaron desde la BCER.

Dentro de la categoría “Regular” y “Mala” se incluye a lotes con alta presión de malezas, derivado de los problemas de riego, junto con la dificultad de conseguir herbicidas específicos. Por otra parte, la sequía generó un incremento importante en el costo del riego, se resaltó.