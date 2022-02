Bordet firmó el convenio que aumenta un 65 por ciento el subsidio al transporte urbano de pasajeros

«Esto es muy importante porque se garantiza y sostiene el servicio público de transporte que es un servicio esencial, además de asegurar que los trabajadores accedan a un boleto razonable”, sostuvo el mandatario tras la reunión que mantuvo este miércoles en Buenos Aires con el ministro Guerrera, en la sede de esa dependencia.

Al respecto, Bordet indicó que “la reunión tuvo como cometido avanzar en una agenda de trabajo para 2022 con muchas acciones que se vienen ejecutando desde 2021 y que tendrán continuidad este año, además de plantear para futuro nuevas perspectivas que hacen al transporte y a la obra pública».

En ese marco, Bordet detalló que «se firmó un convenio nuevo para incrementar en un 65 por ciento, el total final en el año, los subsidios para el transporte urbano de pasajeros en la provincia».

Sobre esto, apuntó que «es muy importante porque asegura que muchas trabajadoras y trabajadores puedan acceder a un boleto razonable para que puedan concurrir a sus lugares de trabajo, y lo que es mejor aún, que se pueda garantizar y sostener el servicio público de transporte que es un servicio esencial que es permanentemente utilizado».

Dijo además que «se avanzó con algunos casos puntuales planteados por los intendentes de Concepción del Uruguay y Paraná, y por supuesto avanzamos en materia ferroviaria, en el tendido del ramal que une el área metropolitana, desde Colonia Avellaneda hasta Paraná, para avanzar las obras hacia La Picada, y otros aspectos que hacen a esta agenda de trabajo en común que con el ministro desarrollamos de manera perfecta».

En ese marco, Bordet sostuvo que «el presidente Alberto Fernández, con quien me reuní la semana pasada, me manifestó la predisposición de todos los ministros, que siempre la hemos encontrado, y en particular en el Ministerio de Transporte hemos tenido reuniones de trabajo y soluciones cada vez que lo planteamos. El trabajo articulado entre Nación, provincia y los municipios es la manera de lograrlo», concluyó.

También estuvieron presentes los intendentes de Paraná, Adán Bahl, y el de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y el secretario de Transporte, Néstor Landra; y por el gobierno nacional la subsecretaria de Transporte de la Nación, Laura Labat; la subsecretaria de Planificación del Ministerio de Transporte, Micaela Morán; y el secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Farina.

El convenio

La provincia distribuye los Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano transferidos por el Ministerio de Transporte de Nación a las empresas prestadoras del servicio público por automotor de pasajeros, sean estas de jurisdicción provincial y/o municipal, siempre que sus servicios se encuentren alcanzados por el Fondo Compensador.

En tanto, la provincia continúa aportando al sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos por automotor como mínimo, un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes al año 2021 entre los aportes girados por el Estado Nacional en concepto de fondo compensador y los aportes de las jurisdicciones locales (provinciales y/o municipales), procurando la sustentabilidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros involucrados en la presente medida.

Asimismo, la provincia se obliga a tomar todas las medidas técnicas y económicas que resulten conducentes a la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros por automotor de su jurisdicción.