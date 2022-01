Aumento del monotributo: Cuotas cada vez más altas

Las cuotas se vuelven cada vez más pesadas para los monotributistas: a partir de este mes se estima una suba del 26% para las obligaciones mensuales que pagan los contribuyentes y para los topes de facturación de cada categoría. Si se tiene en cuenta el semestre pasado, el aumento suma un 53%.

Además, con la nueva tabla actualizada por AFIP, todos los monotributistas debieron realizar la primera recategorización del año, que venció el 21 de enero, a fin de confirmar o cambiar su categoría, de acuerdo con el nivel de facturación alcanzado el año pasado.

El monotributo tiene dos fechas en el año para cambiar o confirmar la categoría: en enero, que determina la escala y la cuota a pagar desde el 1° de febrero con la nueva escala anual; y la otra, en julio. En estas dos instancias, la recategorización es obligatoria para todos, ya que define el monto de la cuota que se abonará en los seis meses siguientes, de acuerdo con la categoría a la que pertenezca el contribuyente.

Sobre el tema, el contador Aníbal Visintin, expresó que “cuando van al estudio a preguntarnos por el monotributo, nos consultan por inscribirse o no, trabajar un mes si y un mes no, y hablamos con cada cliente si quieren tener aporte a futuro de jubilación. A mucha gente le vamos regulando los gastos, el control de la luz, si tienen un alquiler con un contrato de locación certificado y, en el caso de los teléfonos, que regulen las prepagas para hacer una planificación financiera y no tengan tantos gastos durante el año. Lo realizamos para evaluar si se pueden bajar del monotributo, porque las cuotas son cada vez más pesadas”.

A su vez, Visintin indicó que “cuando hacemos una entrevista con el cliente, le explicamos que la categoría para empezar por lo más bajo posible es la tipo ‘A’. En las charlas consultan porque quieren tener una tarjeta o justificar algunos ingresos, pero con esa categoría un banco no brinda una tarjeta de crédito o lo da con un gasto que permite un consumo máximo de $20.000, lo que definitivamente no es mucho. Ahí entra el tema de la categoría, según lo que puedan pagar”.