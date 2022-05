Aumento en la Tarjeta Alimentar: montos y cuándo se acredita a cada beneficiario

Este lunes 2 de mayo quienes comenzarán a cobrar la Tarjeta Alimentar con aumento serán las beneficiarias de las Pensiones no Contributivas (PNC) que tengan como último número de documento 0 y 1.

Tarjeta Alimentar: montos en mayo 2022

AUH con un hijo o hija de hasta 14 años: $9.000.

AUH con dos hijos o hijas, de hasta 14 años: $13.500.

AUH con tres hijos e hijas o más, de hasta 14 años: $18.000.

Pensión No Contributiva para madre con un hijo o hija de hasta 14 años: $9.000.

Pensión No Contributiva para madre con dos hijos o hijas, de hasta 14 años: $13.500.

Pensión No Contributiva para madre con tres hijos e hijas o más, de hasta 14 años: $18.000.

Calendario de pagos de Tarjeta Alimentar para PNC

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de mayo.

– DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de mayo.

– DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de mayo.

– DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de mayo.

– DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de mayo.

Calendario de pagos de Tarjeta Alimentar para AUH

– DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo.

– DNI terminados en 1: martes 10 de mayo.

– DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo.

– DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo.

– DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo.

– DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo.

– DNI terminados en 6: martes 17 de mayo.

– DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo.

– DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo.

– DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo.

Calendario de pagos de Tarjeta Alimentar para AUE

– DNI terminados en 0: martes 10 de mayo.

– DNI terminados en 1: miércoles 11 de mayo.

– DNI terminados en 2: jueves 12 de mayo.

– DNI terminados en 3: viernes 13 de mayo.

– DNI terminados en 4: lunes 16 de mayo.

– DNI terminados en 5: martes 17 de mayo.

– DNI terminados en 6: jueves 19 de mayo.

– DNI terminados en 7: viernes 20 de mayo.

– DNI terminados en 8: lunes 23 de mayo.

– DNI terminados en 9: martes 24 de mayo.