BCER: La expansión del maíz en la provincia ha sido constante en las últimas 6 campañas

El área cultivada con maíz en Entre Ríos en el ciclo 2021/22 se ubicó en 509.700 has., lo que representó un crecimiento interanual del 20% (85.000 ha), confirmó el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Desde la entidad destacaron que “la expansión del cereal ha sido constante en las últimas seis campañas, pero este año cuenta con el plus de haber superado la barrera del medio millón de hectáreas”.

La superficie implantada con maíz de primera (período normal de siembra, del 1 de septiembre al 10 de octubre) abarcó el 91%, mientras que el 9 % restante lo ocupó el maíz tardío y de segunda (implantación del 10 de diciembre al 20 de enero). Además, desde la BCER se indicó que del área cultivada en fechas tardías, el 81% (38.600 has) se sembró sobre lotes barbechados y solamente el 19% (9.200 has) fue maíz de segunda, cultivado sobre rastrojos de trigo.

En relación al ciclo 2020/21, el maíz de primera tuvo un crecimiento del 16% (65.400 has), en cambio, el tardío y de segunda experimentó un alza del 70% (19.600 has).

El sector Oeste (departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá y Victoria) y Sur (Gualeguay, Gualeguaychú, Tala y Uruguay) aportaron el 75% (344.900 has) del maíz de primera y el 91% (43.350 has) del “tardío”. El departamento con mayor superficie sembrada fue Gualeguaychú, con una participación del 15% del área total.

El SIBER consideró importante mencionar que el maíz tardío y de segunda ha incrementado notablemente su participación, aunque no llega a los niveles detectados en los ciclos 2012/13 al 2014/15. “Entre los ciclos 2012/13 al 2014/15 participó del 25% del área total y una superficie promedio de 64.300 has, pero en las últimas tres campañas, este valor se posicionó en alrededor del 7%, con un promedio trianual de 33.300 has.