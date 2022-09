Boca intenta reflotar la renovación de Agustín Rossi: el arquero puso como condición negociar por “menos años”

Boca se jugó una última carta para reflotar la renovación de Agustín Rossi. El Consejo de Fútbol no quiere perder a la gran figura del equipo y el miércoles lo convocó de manera inesperada a una reunión en el predio de Ezeiza para dejarle en claro que “la oferta sigue en pie”. Rossi volvió a descartar la propuesta económica pero está dispuesto a seguir negociando en otros términos en cuanto a duración del contrato.

Después del último entrenamiento, los integrantes del Consejo le dijeron a Rossi que querían hablar con él. Fue una sorpresa para el arquero. Nadie se había comunicado previamente con su representante, Miguel González. Tampoco le hicieron después.

“La oferta sigue en pie”, le dijeron Jorge Bermúdez y compañía a Rossi. También le dejaron bien en claro que quieren que siga en Boca después del 30 de junio del año que viene cuando se termina el contrato.

“Esa oferta, no. Si quieren armar algo por menos años lo podemos charlar”, respondió el arquero y figura del Xeneize. Estaría dispuesto a negociar la renovación por un plazo menor a los cuatro años que le ofrecieron anteriormente.

El encuentro duró poco y no tuvo carácter de negociación formal. Pero fue todo un gesto de parte del club tratando de acercarse para reflotar un tema que tiene muy preocupados a los hinchas, y que hasta hoy parecía absolutamente terminado.

“Rossi no quiere quedar libre y si se tiene que ir, le gustaría que a Boca le ingrese dinero. Veremos qué quiere hacer Boca, nosotros no podemos hacer nada si ellos no se comunican de nuevo”, había dicho hace tres semanas Miguel González cuando fue consultado sobre una posible solución. Por ahora, ese llamado no se dio pero el Consejo de Fútbol ya dio un paso para a abrir otra vez las charlas.

Boca tiene la pelota para hacerle una nueva oferta a Rossi

Ahora, Boca tiene la pelota en su campo y deberá evaluar si puede mejorar la oferta para Rossi. Aunque no sea superadora en lo económico, el Consejo de Fútbol podría ofrecerle firmar por la misma plata pero por tres años y no por cuatro.

La decisión de no separarlo del plantel terminó siendo favorable en lo deportivo porque el arquero mantuvo un muy buen nivel, pero le metió presión a Juan Román Riquelme porque los hinchas se hicieron sentir varias veces en la Bombonera pidiendo la renovación de Rossi.

Rossi quedaría libre el 30 de junio de 2023

El contrato de Rossi con Boca se termina el 30 de junio de 2023 y hasta esa fecha podría seguir atajando si el club lo decide de esa forma. Sin embargo, por la legislación vigente de la FIFA, a partir del 1 de enero de 2023 el arquero está autorizado a negociar con cualquier club y firmar un precontrato que entre en vigencia desde el 1 de julio próximo.

Gran diferencia económica en los números entre Rossi y Boca

La última negociación formal entre las partes se dio a fines de julio y la diferencia económica sería cercana a los 3 millones de dólares por todo concepto.

Sacando los impuestos, Boca habría ofrecido 7.000.000 a dólar oficial (limpios), unos 11.000.000 brutos (sin retenciones) en cuatro años.

Actualmente, Rossi tiene un contrato muy bajo para el fútbol de Primera división de la Argentina, y mucho más considerando que es la figura de Boca: cobra 1.500.000 pesos mensuales.(TN)