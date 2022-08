Boca Juniors recibirá a Rosario Central en el regreso de Carlos Tevez a la Bombonera: hora, TV y formaciones

Desde las 21.30, Boca Juniors y Rosario Central se enfrentarán por la fecha 14 del torneo de la Liga Profesional. El partido, que tendrá el arbitraje de Pablo Echavarría, se podrá ver por TNT Sports.

Será una noche especial la que se vivirá este miércoles en la Bombonera. Es que a 15 meses de su último encuentro como futbolista, Carlos Tevez pisará el campo de juego del club donde se convirtió en ídolo por primera vez tras su retiro de la actividad profesional. Se espera un recibimiento especial de parte de los fanáticos del Xeneize y también de parte de la institución para el Apache, para muchos, el último gran ídolo vestido de azul y oro.

Más allá del regreso de Tevez, que lo hará al frente de su Rosario Central, los ojos estarán en ver cómo funcionará el once titular que dispondrá Hugo Ibarra luego de la sanción de dos encuentros que se le impuso a Darío Benedetto y al peruano Carlos Zambrano tras la pelea que ambos protagonizaron camino a los vestuarios en el entretiempo del clásico frente a Racing.

Frente a este escenario, el entrenador xeneize deberá hacer cambios obligados y otros para buscar mejorar el rendimiento del conjunto. Luis Vázquez ocupará el lugar que dejará el 9 de Boca en los titulares y Facundo Roncaglia hará lo propio por el marcador central. Pero la sorpresa del DT en la última práctica fue la inclusión además de dos juveniles que ya tienen rodaje en el primer equipo como lo son Cristian Medina y Agustín Sandez.

El volante, de muy buen ingreso ante la Academia, reemplazaría a Martín Payero, mientras que el lateral izquierdo se desempeñó como marcador central por una sobrecarga muscular de Nicolás Figal. Gabriel Aranda, zaguero por naturaleza y que no estuvo en el entrenamiento por haber jugado en la Reserva, también cuenta con chances de ir desde el arranque.

De esta manera, el probable equipo de Boca Juniors para recibir al Canalla de Carlos Tevez sería con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal o Agustín Sández o Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Guillermo Fernández; Oscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Del lado de los visitantes, Carlitos habló en la previa sobre su vuelta a la cancha en donde se transformó en uno de los jugadores más queridos de las últimas décadas en el Xeneize. “Las dimensiones de la cancha son las mismas. Es la más linda del mundo, pero es una más. Uno trata de transmitir tranquilidad. Va a estar lindo el partido, Central puede competir con cualquiera”, dijo Tevez sobre su regreso a Brandsen 805.

“No me sorprende nada de la gente de Boca, siempre voy a estar agradecido. Me dieron todo. No me sorprende lo que me vayan a dar. Es mi casa. Siempre va a ser mi casa, pero hoy me debo a Central y soy feliz. Vamos a hacer lo posible para un buen partido”, agregó en relación a lo que espera de un equipo plagado de futbolistas jóvenes.

Con respecto a la formación titular, no jugará el mediocampista Mateo Tanlongo, expulsado ante Barracas Central, y en su lugar se sumará Francis Mac Allister. El conjunto rosarino viene de ganar 3-1 ante el Guapo y se ubica en el puesto 17 de la tabla, con 17 puntos, al igual que otros cinco equipos.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal o Sández o Aranda y Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela y Guillermo “Pol” Fernández; Oscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco; Juan Cruz Cerrudo, Kevin Ortiz, Francis Mac Allister y Facundo Buonanotte; Fabricio Oviedo y Franco Frías. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 21.30

Estadio: La Bombonera

TV: TNT Sports(Infobae)