Bordet mantiene una intensa agenda de trabajo con municipios

El mandatario recibió este lunes al intendente de San Benito, y durante el encuentro se avanzó en una agenda de trabajos que incluyó obras de pavimentación, saneamiento y educativas.

«Salgo muy contento porque fue una reunión muy productiva. Se le solicitó colaboración para atender el déficit de infraestructura que tiene nuestra ciudad”, precisó el referente de Juntos por el Cambio e intendente de San Benito.

Detalló que en la reunión “se dialogó y trabajó sobre proyectos que se vienen tramitando como la pavimentación de la avenida Marisa que ya está casi concluido el proyecto y será factible realizarlo este año. A mediados de año se estaría licitando, lo cual es una gran noticia», remarcó.

Dijo que también «se trató un proyecto muy importante para nosotros como es un colector cloacal y que abarca casi todo el barrio San Pedro, y el cual se incorporará en el Profesa II entre marzo y abril de esta año».

«Tuvimos la noticia también que está muy próximo, en este semestre, la escuela técnica para licitar el edificio y con el cual se viene trabajando desde hace un tiempo», agregó.

En otro orden, Donda comentó que le transmitió a Bordet «las dificultades que tienen San Benito en la transitabilidad y en la falta de infraestructura porque es una ciudad que creció tremendamente rápida, y no con la previsión que tenía que tener, sin infraestructura y eso generó grandes dificultades. Estuvimos hablando para que, a través del Ministerio de Planeamiento, firmar un convenio de pavimentación de algunas avenidas como por ejemplo Sabá Hernández y Basavilbaso que son dos avenidas que cruzan el centro de nuestra ciudad y en donde incluso se prevé introducir el transporte y dejar relativamente más cerca a toda la ciudadanía de un transporte de colectivo», detalló.

En ese sentido, mencionó las dificultades «que hoy se presenta a vecinos que están a 10 cuadras de un pavimento. A San Benito le ha pasado todo lo que no hay que hacer en lo que refiere a los loteos. Estamos de poner al día sin generar más déficit y nos propusimos no habilitar más loteos que nos generen este tipo de problemas. Es para que la gente viva un poco mejor y no sea un martirio llegar a su casa cada vez que llueve, por ejemplo», acotó.

Consultado sobre las obras que se están realizando sobre el ruta 12, el presidente comunal dijo que «es increíble el beneficio que será para nuestra ciudad porque nos pondrá en el centro o en la costanera en Paraná en cinco minutos. Salimos del cruce de ruta 12 con Jorge Newbery, y viniendo por autopista rápidamente llegaremos a la zona de la escuela de Policía y con ello ya nos depositaría en el centro de la ciudad. Eso generará una revalorización de los terrenos, una presión inmobiliaria mayor y mucha más gente elegirá San Benito porque podrá trabajar en el centro de la ciudad de Paraná, pero llegará muy rápido a su casa», ejemplificó.

«Tenemos que pensar es San Benito futuro. Esta ciudad crece mucho más de lo que crece normalmente cualquier ciudad que está más alejada de la metrópolis como es Paraná. La mayor parte de las ciudades crecen un 1 por ciento, y nosotros estamos arriba del 6 por ciento», detalló.

Por último, fue consultado sobre los alcances de plan de agua potable que contempla a San Benito. «Está pronto a licitarse las obra de agua potable y adjudicarse, Es una obra que realmente cambia la calidad de vida de la gente porque el agua dulce permite un montón de beneficios. En San Benito hay ocho pozos de agua y trabaja con una cooperativa que anda muy, pero hay distintos tipos de agua en cada perforación», concluyó.