Bordet rechazó el liberalismo de mercado, recordó sus consecuencias en la provincia

“Hoy vienen con viejos cantos de sirenas a decirnos que el mercado es el que tiene que reglamentar las actividades económicas, que hay que dar las libertades necesarias para que cada persona desarrolle sus proyectos y que sea el mercado quien se encargue de regular y normalizar”, introdujo el mandatario durante el Foro de Economía Social que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones.

“La verdad es que al mercado no le interesa el emprendedor, ni la economía social. Al mercado lo que le interesa es concentrar capitales, agrandarse cada vez más, oligopolizar o monopolizar. En ese esquema los emprendedores no tienen ninguna posibilidad”, describió.

“Nosotros no queremos que vuelva eso. Porque la última vez que esto ocurrió, acá en Entre Ríos terminamos con las plazas llenas de clubes del trueque y con bonos federales”, recordó.

En esa línea el mandatario provincial sostuvo que “hay que decirle nunca más a este tipo de proyectos y la forma de hacerlo es con una ley para que se pueda defender. Para que nadie pueda borrar lo que está escrito por ley”. “Ustedes se lo tienen ganado legítimamente, con el trabajo que han desarrollado en todos estos años”, afirmó en diálogo con las emprendedoras y los emprendedores.

Una economía con personas de carne y hueso

Las palabras de Bordet fueron en el marco del Foro de Economía Social que se realizó con motivo de cumplirse 10 años de la Ley que promociona esa actividad. Destacó el valor que el emprendedurismo aporta a la provincia, la necesidad de construir una economía más humana y las políticas de apoyo y financiamiento que lleva adelante la provincia.

“En nuestra gestión, entendemos a la economía como un todo, en el que la economía social tiene un rol clave”, apuntó.

Por el contrario, “cuando uno habla de economía, en general, habla de conglomerados económicos, de empresas que tienen un nombre de ficción. Pero cuando hablamos de economía social, estamos hablando de hombres y mujeres, de familias, de carne y hueso, que ponen la cara todo el día, que trabajan y que luchan para tener un futuro mejor”, explicó el mandatario, y subrayó: “ahí vamos a estar acompañándolos permanentemente, trabajando codo a codo para generar más y mejores derechos”.

Hace 10 años

Bordet resaltó que antes de la promulgación de la Ley 10.151 no se hablaba de economía social: “no porque no existiera, sino porque no tenía un marco normativo. Lo que se conoce como economía social estaba informalizada y no tenía ninguna posibilidad de desarrollar proyectos sustentable, ni una planificación en el futuro”.

“Estaba invisibilizada porque no había políticas de apoyo que generaran los acompañamientos necesarios”, añadió el mandatario y destacó el trabajo de la vicegobernadora, Laura Stratta, que siendo diputada provincial presentó el proyecto de Economía Social. “La ley dio el marco para que luego podamos desarrollar, a través de asignaciones presupuestarias, los distintos programas y proyectos que hemos venido trabajando todos estos años”.

“Muchas veces los economistas de renombre que se escuchan por televisión hablan hasta peyorativamente de la Ley de Economía Social. Pero en una provincia como Entre Ríos, con su diversidad cultural, demográfica, y con personas que se caracterizan por el emprendimiento, por asumir los riesgos, es clave y vital. Por eso era necesario, no sólo visibilizarla, sino asignar presupuestos y también generar acompañamiento y el asesoramiento necesario para mejorar sus emprendimientos”, puntualizó.

Además se refirió a la discusión en torno a la actualización de la norma que promueve la economía social: «Tener hoy la posibilidad de mejorar esta ley, de ampliarla, es muy importante. No sólo porque va a ser una ley mejor, o porque se va a reglamentar la herramienta del microcrédito, o porque se van a poder consagrar nuevas fuentes de financiamiento para los emprendimientos, sino porque va a brindar previsibilidad de cara al futuro”, subrayó Bordet.

El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, las ministras de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de Gobierno, Rosario Romero, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, legisladores y legisladoras, el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, y otras autoridades.

Datos en torno a la Ley de Economía Social

Desde su implementación hasta la fecha se entregaron más de 6.000 microcréditos, se fortalecieron cooperativas a través de programas como Pre financiamiento, se capacitaron emprendedores y emprendedoras, se efectuaron más de 500 ventas a organismos del Estado provincial.

Además, jóvenes de toda la provincia se formaron a través de los programas Crecer y Cuidadores de la Casa Común, se creó la marca colectiva Manos Entrerrianas, se entregaron herramientas y maquinarias y más de 450 emprendimientos mejoraron sus espacios de producción y comercialización, entre otras acciones.

Plantear objetivos y desafíos

Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta tras saludar a los presentes, agradeció la participación de emprendedoras y emprendedores de toda la provincia en el Foro: “Ustedes de alguna manera sintetizan el por qué y el para qué hace más de 10 años redactamos y sancionamos la Ley de Economía Social”, expresó.

Celebró asimismo la posibilidad de “encontrarnos y reencontrarnos para poder recoger el fruto de estos 10 años y también poder plantear objetivos y desafíos hacia adelante. Porque la ley surgió al calor de demandas que veíamos en la sociedad y se sancionó siempre con la esperanza de generar oportunidades y de abrir puertas”, afirmó la vicegobernadora.

En ese sentido, señaló que para poder concretarlo “se necesita también de la decisión política que tuvo Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia, cuando en diciembre del 2015 asumimos la gestión y le dio prioridad en la agenda pública a la economía social”.

Luego resaltó que, en ese marco, se impulsaron “19 programas y acciones que nos permitieron llegar a cada rincón del territorio y acompañar a las entrerrianas y entrerrianos para que pudieran crecer y desarrollarse”. Además, “el registro de los efectores de la economía social” que permite comprarles sus productos a estos actores: “Es un acto que tiene que ver con las banderas y los valores que encierra la economía social: que es el comercio justo, el consumo responsable, la solidaridad, la cooperación y el asociativismo”.

Por otro lado, Stratta hizo mención a la modificación de la ley de Economía Social y del proyecto para establecer una nueva ley de microcréditos, ambas iniciativas con media sanción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Tras enmarcar estas leyes dentro de “los desafíos que implican estos nuevos tiempos y las nuevas demandas”, la vicegobernadora manifestó que con ellas “queremos seguir profundizando este camino de acompañamiento”.

Finalmente, agradeció al gobernador Bordet “por haber tomado la decisión política de darle visibilidad, pero sobre todo inversión y agenda a la economía social en la provincia”.

Trabajo y cuidado, los dos ejes

A su turno, la ministra Paira contextualizó: “Hoy todos estos emprendedores y emprendedoras están poniéndole rostro e historia a la economía social; es emocionante poder compartirlo, ver el camino recorrido y dar cuenta de la importancia de sostener las políticas públicas. Agradezco al gobernador Bordet y a la vicegobernadora Stratta por poner en la agenda pública el eje de la economía social y el compromiso sostenido de ir consolidando los programas”.

“En este momento nuestros dos ejes principales son el trabajo y el cuidado. Entendemos que el trabajo ordena la vida, recoge los sueños, permite pensarse en un proyecto de vida y en este proceso el rol del Estado es fundamental, de ir acompañando con políticas de cuidado. Estamos convencidos que el impulso a la economía social, que venimos trabajando codo a codo con los gobiernos locales, es la posibilidad de generar oportunidades para el desarrollo social y humano de nuestras comunidades. A 10 años de la sanción de la ley seguimos ampliando la llegada de esta herramienta», remarcó la titular de la cartera de Desarrollo Social.

Una ley que ha permitido crecer

A su turno, Diego Gómez, de la Cooperativa de Trabajo del Centro, destacó que se trata de una «ley maravillosa para Entre Ríos que nos ha permitido crecer en estos últimos 5 o 6 años».

«Todos hemos pasado momentos difíciles, sobre todo en pandemia», sostuvo más adelante y acotó que durante ese tiempo, el acompañamiento por parte del Estado provincial les permitió salir adelante. «Esta ley ayuda a todo el mundo: a los más chicos, a los medianos y a los más grandes», concluyó.

Paneles, plenario y espectáculos

El foro convocó a emprendedores, cooperativistas y pequeños productores para abordar los ejes de políticas públicas, comercialización, cooperativismo, agricultura familiar, ambiente, turismo y género, entre otros, en 10 paneles con expositores de renombre y referentes de las áreas.

En el marco del encuentro, se desarrollaron varios paneles y conversatorios simultáneos. El primer panel, denominado “A 10 años de la sanción de la Ley 10.151 de Economía Social en Entre Ríos aprendizajes y desafíos”, estuvo encabezado por la vicegobernadora e impulsora de la ley provincial, el subsecretario de la Unidad de Integración de Obras Públicas de la Nación, Oscar Minteguia, y el secretario de Economía Social, Luis Precerutti.

También hubo paneles sobre: comercialización, políticas públicas y desarrollo local, cooperativismo, agricultura familiar y soberanía alimentaria y finanzas solidarias.

Además, los asistentes compartieron un plenario con puestas en común para cerrar el foro y disfrutaron de un espectáculo artístico.