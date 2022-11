Bordet y los posibles cambios en el sistema electoral: “Hay que dar el debate dentro de cada frente político”

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro dijo que está trabajando en un proyecto que apunta a eliminar las elecciones legislativas de medio término: “Soy partidario de eliminar las elecciones intermedias y estoy trabajando fuertemente para ello. Cada gobierno, cada fuerza política, cada coalición que ofrece una propuesta de gestión tiene que tener cuatro años para desarrollarlo, entonces no puede haber una elección al año (de haber asumido)”.

Consultado por esta Agencia sobre tal propuesta, el gobernador Gustavo Bordet afirmó: “Hay que dar un amplio debate, primero dentro de nuestro frente político, sobre cuál sería el posicionamiento ante la política electoral que se va a desarrollar en el futuro”.

“Creo que hay que dar un debate puertas adentro de cada frente político y después ver si se puede llegar a un acuerdo”, sostuvo.

“Cada quien tendrá su opinión sobre el sistema electoral, yo tengo la mía y la he planteado muchas veces. Es más, en el 2018 presenté un proyecto de ley de reforma electoral integral y propuse que se instrumente la boleta única de papel”, recordó.

“Sigo pensando en que ese es el mejor método para votar, pero en aquel momento ni la oposición ni de buena parte del frente político al que pertenezco estuvieron de acuerdo y respeté lo que se decidió”, recordó.

En relación a la posible suspensión de las PASO, el mandatario entrerriano afirmó: “Es un tema que ya se debatirá, pero yo no lo tengo en agenda”.

“Hoy a los entrerrianos y a los argentinos les interesa saber cómo vamos a resolver el tema de la inflación y el deterior salarial, no estos temas electorales: en su momento habrá momento para debatir el tema electoral puertas adentro de cada frente político”, concluyó.