“Canje X Cambio” en Paraná: Ecoclub canjeará papel y cartón por plantines

Ecoclub Paraná invita a los vecinos a sumarse a un nuevo canje de papel y cartón, por plantines. En esta oportunidad lo realizarán el viernes 10 de septiembre desde las 15:30 hasta las las 19:30, en plaza Sáenz Peña, esquina Enrique Carbó y Arturo Ilia, en la capital entrerriana.

Se pueden acercar papeles como apuntes, libros viejos, cartones de pizzas que no tengan restos de comidas, entre otros. Es importante que no estén sucios y no tengan manchas de aceite.

Vivero Don Felipe y Vivero El Bosque, donarán los plantines que los vecinos se llevarán a cambio por participar.