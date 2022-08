Carlos Zambrano, el rostro de la polémica en Boca Juniors: golpe, sanción y nueva oportunidad

La estadía de Carlos Zambrano en Boca Juniors no parece encontrar un momento de tranquilidad. Y es que su rendimiento en el campo es juzgado tanto por los periodistas como por los propios hinchas, quienes no le perdonan ni una acción que afecte al equipo. En la última ocasión, fue protagonista junto a Darío Benedetto de un altercado en el partido con Racing Club que generó polémica en Argentina y no hace más que alargar este duro momento que vive.

Todo inició en el cotejo del pasado domingo 14 de agosto ante la ‘Academia’ en el Cilindro de Avellaneda. El conjunto ‘xeneize’ atravesaba un periodo irregular en la Liga Profesional Argentina con dos derrotas y tres victorias en sus últimos cinco partidos, por lo que tenía la consigna de conseguir el triunfo ante los dirigidos por Fernando Gago para repuntar en la tabla.

Fue así como el técnico Hubo Ibarra mandó su mejor once para lograr el objetivo, en el que estaban incluidos el zaguero peruano y Luis Advíncula. Sin embargo, durante los primeros 45 minutos, las principales ocasiones de peligro nacieron de parte de los dueños de casa, hasta el punto de que el golero ‘bostero’, Agustín Rossi, llegó a ser protagonista de su equipo antes que el resto de sus compañeros.

De pronto, la frustración invadió a los jugadores del cuadro ‘azul y oro’, en especial al ‘Pipa’, quien tan pronto el árbitro decretó que se fueran el descanso, se tapó la boca y se le vio enfurecido, casi recriminando a sus colegas por el desempeño mostrado hasta ese instante. Luego, antes de la reanudación, se pudo apreciar al ‘Kaiser’ con una hinchazón en el pómulo izquierdo, dejando en evidencia que esa incomodidad fue más que una simple discusión.

De ahí en adelante, el tema que se habló fue lo que sucedió en el entretiempo. En esa línea, la reportera de ESPN, Morena Beltrán, había indicado que hubo una pelea entre el peruano y el delantero argentino, resaltando el hecho de que incluso sus compañeros y efectivos policiales tuvieron que intervenir para que el panorama no empeorase.

El encuentro quedó igualado sin goles, pero como se mencionó líneas arriba, la prensa ‘gaucha’ trató de indagar qué fue lo que pasó. Y las respuestas no tardaron en conocerse. En efecto, hubo ese conflicto entre los dos futbolistas, pero empezó con la increpación de Benedetto hacia los defensas y volantes de Boca por no contener al rival. Zambrano le respondió aduciendo su falta de gol, lo cual provocó que este le pegara y, en su intento por defenderse, el ‘León’ fuera contenido por las personas mencionadas.

Tiempo después y con el compromiso culminado, se confirmó el polémico suceso: el entrenador Ibarra admitió que hubo “una discusión” y que “lo voy a charlar”. Además, cuando el plantel de la entidad argentina se trasladó hacia su hotel de concentración, no lo harían solos, ya que se sumaría el vicepresidente, Juan Román Riquelme. El exfutbolista no quedó conforme con el bochornoso momento que vivieron dos de sus jugadores y quiso llamarles la atención.

“Le faltaron el respeto a la historia del club. No son boxeadores, sino jugadores de fútbol. Están buscando que toda La Bombonera los insulten”, fueron las palabras del dirigente. Esto también llegó con una disculpas de por medio por parte del artillero al defensor, quien al final del compromiso dejó un polémico mensaje que explicaría su molestia.

Reacciones de la prensa

Los periodistas, tanto de Argentina como de Perú tocaron este tema el lunes 15 y tuvieron opiniones divididas al respecto. Daniel Avellaneda, del programa ‘Debate F’, indicó que tanto Riquelme como Ibarra se equivocaron y no debieron permitir que Zambrano saliera al campo en el segundo tiempo. Por su parte, Peter Arévalo y Diego Lugano entendieron que este tipo de acontecimientos pasan en el mundo del fútbol, pero que lo más importante es que lo arreglen para que no empeore la situación.

Además, el exjugador ‘bonaerense’, Cristian Traverso, mostró una postura un poco más candente y dijo que si fuera el peruano “hasta que no le pego el doble de lo que me golpeó, no salgo a la cancha”. Del mismo modo, criticó a Benedetto por iniciar esta discusión: “¿Cómo vas a exponer a tu compañero?”.

Sanciones a Zambrano y Benedetto

Con el problema ya habido, faltaba conocer acerca de las posibles sanciones que traería consigo, lo cual se terminó confirmando ese mismo día: la suspensión a ambos futbolistas de los siguientes dos partidos de Boca Juniors: ante Rosario Central (último miércoles 17) y Defensa y Justicia (domingo 21).

Explicación de Juan Román Riquelme

Finalmente y para dejar este episodio en el pasado, apareció el exmediocampista ante la prensa para explicar el castigo que les interpuso. “Tuvieron una discusión. Es momento de que los chicos piensen, reflexionen y ya está. Hay que seguir para adelante”, contó para el programa ‘F90′ de ESPN.

“Ellos han hablado en el mismo vestuario. También en el hotel. Son gente grande. Esperemos que no se vuelva a repetir, esa es la verdad. Yo hablo con todos”, adicionó.

El pasado miércoles 17, Carlos tuvo la chance de confesar lo que ocurrió. “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín él me pidió disculpas. Yo me contuve”, declaró para el diario Trome.

Sin duda, este capítulo del exzaguero del Schalke 04 llegó en un momento en que era titular para el DT Ibarra, quien le dio la oportunidad de jugar tras la salida del capitán Carlos Izquierdoz (se fue al Sporting de Gijón de España), luego de no haber contado con muchas oportunidades, primero con Miguel Ángel Russo, luego con Sebastián Battaglia.

Ahora cumplirá con su sanción y tratará de revertir su posición en el equipo de cara a lo que resta del campeonato. En ese sentido, es importante mencionar que cuenta con el apoyo de la directiva. “Hemos tenido a Russo y a Battaglia, le ha tocado durante dos años a Zambrano jugar todos los partidos de su selección, estuvo a un partido de ir a un Mundial y se comportó como un señor”, llegó a decir Juan Román.

Por lo pronto, su contrato culmina a final de año y aún es una incógnita su futuro más allá del 2022. Lo cierto es que tiene tiempo para aprovechar otra oportunidad y reivindicarse.(Infobae)