Carne: advierten que será negativo limitar la exportación

También, según expresaron desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se procura con esta iniciativa fomentar el “agregado de valor” en la cadena dentro del país, promocionando la producción y el empleo; y otorgar “más previsibilidad y confianza al sector, garantizando la producción, la exportación y el consumo”.

No obstante, referentes del mercado local señalan que esta disposición terminará afectando nuevamente a los productores y también en alguna medida a los consumidores del mercado interno. Emilio Reula, uno de los representantes del frigorífico La Esperanza, de General Ramírez, evaluó cómo podría impactar este medida en la actividad: “Somos productores de hacienda por un lado; y a su vez tenemos el frigorífico, que si bien no es de exportación, sino de consumo interno, no estamos ajenos a las repercusiones que tendrá esta nueva interrupción en las importaciones, en el sentido de que los frigoríficos exportadores, al no poder vender esos siete cortes al exterior y volcarlos al mercado interno, nos obligan a nosotros a tener que venderlos al mismo precio que venden ellos”.