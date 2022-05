Casali: “El Puente Blanco es una preocupación regional y no solo de Libertador”

¿Cuál fue el motivo de colocar cámaras en la Ruta 131?

– El paso de la Ruta Nacional Nº 131 por el medio de nuestra localidad requería de medidas de control que resguarden la seguridad vial en el sector. Todos somos conscientes y hemos visto delante nuestro algún vehículo, sea de gran porte o un auto, cruzando el semáforo en rojo o en doble línea amarilla, todo genera riesgo y eso va a estar controlado por cámaras. Las mismas permitirán detectar estas infracciones que serán sancionadas de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito. Ya se está trabajando con el control vehicular, no es con una foto sino con video por si existe reclamo del infractor. Por otro lado tendremos cierta flexibilidad en el primer mes, lo tenemos planeado para que la gente tome el hábito. Vale recordar que en el trayecto de ruta que cruza por nuestra localidad, la velocidad límite es de 60km. Con este sistema no se controla el exceso de velocidad, sí el sobrepaso en línea amarilla o el paso en rojo por el semáforo.

¿Qué novedades hay en torno a la planta potabilizadora?

Desde el Enohsa nos dieron una financiación que por la inflación quedó obsoleta y volvimos a presentar un proyecto, ya con una evaluación de $85.000.000 para la futura planta de tratamiento de agua potable. Estamos en ese camino, aguardando la aprobación.

– ¿Sigue su avance el traslado de las lagunas cloacales?

– El año pasado terminamos la documentación en cuanto a liberar la traza donde iría la cañería de impulsión. Esta es una obra financiada por provincia pero a través de presupuesto nacional. No es igual que la planta de agua, la planta una vez que reunamos el dinero lo va a ejecutar nuestro municipio mientras que el traslado de lagunas lo hará la provincia. Se presentó la documentación correspondiente y las autoridades están corrigiendo los últimos detalles técnicos tanto desde Enohsa como Obra Sanitaria de la provincia y en cualquier momento se efectuará el llamado a licitación para efectuar una inversión superior a los 200 millones de pesos.

El municipio cuenta con planta de hormigón, ¿un particular puede realizar una compra del producto?

Con presupuesto 2021 pudimos adquirir la planta y estamos orgullosos de ello. Este año compramos la unidad que es el camión trompo para el batido y traslado de hormigón y trabajamos en los últimos detalles. No será para la venta pública sino para uso de obras que ejecute la municipalidad o de colaboración con entidades por ejemplo, que necesiten mejoras. Sí se puede realizar una transacción comercial con otro municipio, pero no habrá venta pública.

Hace poco tiempo el “Puente Blanco” volvió a ser escenario de otro accidente. ¿Qué pasará con esa estructura?

Es una preocupación regional y no solo de Libertador. Estamos insistiendo a Vialidad Nacional el hecho de mejorar la seguridad del puente y consideramos que es de suma necesidad reducir la velocidad del tránsito sobre el puente que está en una ensenada. Está en una zona baja y tiene dos pendientes, los camiones vienen a velocidad que potencian el riesgo, queremos que disminuyan. Pero también buscamos lógicamente el reemplazo del puente que es la solución definitiva.

¿Pondrían reductores?

Estamos hablando con Vialidad, tiene su reglamentación porque los reductores traen su riesgo. Sí se va a colocar una platabanda sonora reflectiva.

¿Cómo está la estructura del puente?

Está sólida más allá del impacto que tuvo en la parte alta. Los pilotes son sólidos, el inconveniente es que es bajo y angosto.

Por otra parte está en carpeta la obra de calle Gallardo. Su repavimentación.

Es un desastre el estado que tiene, la estaríamos remodelando completa en su extensión con un criterio diferente porque la vereda actual tiene 90cm y el espacio entre cordón y cordón tendrá 5 metros. Como es mano única no hay sobrepaso ni doble mano, entonces se estaría haciendo una obra de 1,50m para darle soltura al peatón, quitaremos todos los escombros y la haremos totalmente nueva. Esto sería de hormigón y vereda de adoquín para que quede cómoda, presentable y por supuesto cuando se hace obra nueva se repara la cañería para no romper después. Por otro lado empezamos un re pavimentado en calle Pasteur desde 25 de Mayo en el primer tramo hasta Urquiza y en el barrio Altos del Libertador (conocido como barrio Municipal) se está trabajando con la obra de cordón cuneta un poco demorada, no a gusto en cuanto a los tiempos por las lluvias pero se sigue trabajando con normalidad dentro de lo previsible.(Desde Crespo)