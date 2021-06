Cepo a las exportaciones de carne: “Las bases están enojadas”, aseguró Elvio Guía

También expresó que la reapertura a medias de las exportaciones de carne no era lo previsto: “Las bases están muy enojadas con la nueva medida, porque hay una transferencia de recursos de los sectores primarios y de los mismos consumidores a los frigoríficos, y esta política no es con el cierre de las exportaciones, pasó sistemáticamente en los últimos años. Creemos que es un avance abrir un poco las exportaciones pero estamos convencidos que no mejorará”, explicó.

