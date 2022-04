Chemes (CRA): “Necesitamos una baja gradual de las retenciones, hasta llegar a 0”

El dirigente expresó que “lo importante es que pudimos volcarles nuestras inquietudes y lo que esperamos es que los reclamos del campo, se transformen en proyectos de ley y se frene el embate que se tiene contra este sector, no solamente con las retenciones, sino también con el intervencionismo en las exportaciones y otras medidas que hacen que la carga impositiva se incremente cada día más. Creemos que el lugar para avalar esas medidas, sean por el sí o no, es el Congreso Nacional y eso es lo que pedimos, que se avance desde la Legislatura con una posición más firme. A partir del 31 de diciembre, que se ‘cayó’ el Presupuesto y también las retenciones. Teóricamente hoy el gobierno no estaría autorizado ni habilitado para cobrarlas”.

– ¿Creen que tendrán una respuesta positiva de parte de los legisladores?

– Es la primera vez que me fui del Congreso con una buena sensación, al menos diferente. Hay una predisposición en todos los bloques opositores de acompañar, por supuesto que hay que tener cuidado y esperar los hechos, porque siempre nos entusiasmamos y después, la realidad es otra…

– ¿Es una utopía pensar en “Retenciones 0”?

– Las entidades promovemos eso, porque creemos que hay diferentes impuestos, como el de “Ganancias”, que puede ser mucho más justo y generar los mismos recursos que necesita el país, sin presionar la rentabilidad del productor. Por eso también planteábamos que se necesita una profunda reforma impositiva, ya que no puede ser que hoy estemos soportando más de 170 impuestos, porque así, es imposible. Necesitamos, mientras tanto, una baja gradual de las retenciones, hasta llegar a 0. Pero también necesitamos que no haya intervencionismo en el sistema comercial, que haya medidas que incentiven a la producción, no que la castiguen…

– Los precios internacionales de los commodities subieron…

– Los incrementos fueron lamentablemente por una guerra y con este aumento, el que más se beneficia es el Estado, porque por cada $ 100 que exportamos, al productor le llega solamente 30 o 35, o sea que más de $ 70 quedan entre retenciones e impuestos. Para que la gente tenga una idea, en estos más de 20 años de retenciones, con lo que cobró el Estado en ese concepto, hubiéramos pagado 3 o 4 veces la deuda externa. Evidentemente, el monstruoso gasto del Estado nadie se anima a tocarlo…(Desde Crespo)