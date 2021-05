Claudia Gieco estará ausente de la actividad pública por unos días por problemas de salud

La senadora por el departamento Diamante, Claudia Gieco, publicó en sus redes sociales una misiva dirigida a sus seguidores cuyo texto compartimos a continuación.

“Queridas amigas y amigos:

Desde hace tiempo venía padeciendo problemas de salud vesiculares que se desencadenaron hace 15 días en una intervención quirúrgica de emergencia, la cual resultó satisfactoria y de la cual me estoy recuperando.

Desafortunadamente, al mismo tiempo tuve que enfrentar un problema en mi visión, por lo que necesito hacer reposo absoluto para no poner en riesgo este órgano tan importante.

Mi equipo de trabajo sigue trabajando en las tareas correspondientes y habituales, tanto en las gestiones que venimos realizando como en mi tarea legislativa. Es por este motivo que sugiero que canalicen todas las inquietudes a través de ellos, ya que estaré unos días alejada hasta recuperarme totalmente para brindar lo mejor de mí, como siempre.

Agradezco enormemente al equipo de salud que me está asistiendo con mucho profesionalismo.

Muchas gracias por entenderme. Les mando un gran abrazo”.