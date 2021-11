Claudia Gieco: “Las mejores leyes salen del contacto con la gente”

La senadora por el departamento Diamante, Claudia Ester Gieco (Frente Justicialista Creer Entre Ríos), realizó un análisis del resultado electoral y reconoció: “la ciudanía no se equivoca a la hora de votar”. En declaraciones a Informe Litoral, la legisladora entrerriana contó que su trabajo se divide entre la Cámara Alta y estar en el territorio; repasó algunas de las obras públicas que se lograron en los últimos dos años y reconoció que las principales demandas son viviendas en las ciudades y caminos en las zonas rurales. Entre sus prioridades mencionó la producción, el turismo, la cultura, los derechos de las mujeres y el cuidado del ambiente. La dirigente diamantina también remarcó la importancia del rol de los jóvenes y aseguró que “el peronismo no fomenta los planes, sí la justicia social”.

El departamento Diamante no fue la excepción y en las Elecciones Primarias Juntos por Entre Ríos se impuso con más del 62% de los votos. Al respecto Gieco expresó: “Como senadora no desconozco la realidad, era un resultado previsible, pero quizás no se esperaba tanta diferencia. La situación que dejó la pandemia es crítica y sabemos que quienes son Gobierno tienen las consecuencias de lo que pasa en todos los niveles; desde lo sanitario hasta lo económico”, analizó.

En ese contexto, la senadora provincial dejó en claro: “Los comicios intermedios se tenían que dar, son un momento donde se elige entre diferentes modelos, pero considero que la ciudadanía no se equivoca a la hora de votar. Indudablemente todo lo que ha hecho el Gobierno para palear los efectos de la pandemia, no fue lo suficiente o al menos, no lo que esperaba una parte de los argentinos”.

ENTRE EL SENADO Y EL TERRITORIO

Claudia Gieco es presidenta de las comisiones de Legislación General y Puertos y vías navegables. Además, integra la Comisión de Presupuesto, la de Salud y Medio Ambiente y la Comisión de Peticiones y Milicias.

“Mi trabajo primero consiste en mi obligación como legisladora, para eso la gente confió en mí y me votó. La Cámara Alta es un ámbito de mucha responsabilidad y me toca una parte muy importante como lo es la Comisión de Legislación General, donde entran el 80% de los proyectos y a la vez integro otras cuatro comisiones. Estudio mucho y tengo un grupo de asesores que me acompañan porque uno no es especialista en todos los temas”, contó la legisladora.

Sin embargo, como ex intendenta de Diamante y trabajadora de la salud, la presencia en el territorio ocupa otro porcentaje importante de su labor, a tal punto que considera que “las mejores leyes salen del contacto con la gente, no se hacen para el presente sino para el futuro”. Quienes nos votaron esperan que el legislador sea el representante de ese Departamento, eso hace que el resto del tiempo uno visite cada localidad y ciudad».

«La producción, el turismo, la cultura, el derecho de las mujeres y los temas ambientales son pilares fundamentales», aseguró gieco.

«Hay que hablar con productores, comerciantes, jóvenes, acompañar las situaciones críticas; además de estar presente en eventos culturales para no perder esa identidad, como por ejemplo, la de los Alemanes del Volga y los italianos. También es importante acompañar a los dirigentes de cada uno de esos lugares a realizar gestiones ante las autoridades provinciales y elaborar proyectos de obras”, enumeró.

VIVIENDAS Y CAMINOS, DOS DEMANDAS QUE SOBRESALEN

La ex titular del Instituto Becario indicó que hay dos pedidos que sobresalen: el déficit habitacional en las ciudades y la mejora y mantenimiento de caminos en las zonas rurales.

“Las ciudades tienen un crecimiento que hace que en el contexto económico actual sea muy difícil acceder a una vivienda. Entonces la demanda es tener la casa propia, a través de programas nacionales, provinciales o por líneas de crédito, de acuerdo al ingreso de la persona, pero muchos se quedan afuera de esos planes por no reunir los requisitos necesarios. A esto se suma la falta de tierras, porque hay personas que no pueden ni acceder a un terreno, pero no hay bancos de tierras públicos. Ante esto el único camino posible es generar leyes que autoricen al Estado a adquirir tierras para que después se logren desarrollar planes habitacionales y el trabajador pueda pagar la cuota”, adelantó.

NOTA RELACIONADA: Proyectan 40 nuevas viviendas en General Ramírez

Por otro lado, respecto al panorama vial, la legisladora destacó que “en el departamento Diamante afortunadamente hay mucha producción y por lo tanto hay demanda de caminos. En lo personal conozco de cerca el tema, porque además de estar en el territorio, vengo de una familia de productores«.

En ese marco, identificó “distintas situaciones porque la matriz productiva va cambiando y se diversiva; por ejemplo, se ve un crecimiento del sector avícola y este a la vez busca generar su propio alimento balanceado. Lo anterior, sumado al cambio de los medios de transporte y las maquinarias, hace necesario la utilización de los caminos a diario y muchas alcantarillas o puentes quedan obsoletos. A esto se suma el cambio climático que tampoco es un tema menor, aunque a veces no se lo tenga tan presente. Todo eso impacta en el tema vial”, recalcó.

Por otro lado, sostuvo que “no toda la trama vial es igual, ni todos los tipos de producción requieren los mismos caminos, por lo tanto, el Paraná y sus aledas tiene mucha broza y la zona más productiva no quiere este material porque contamina el cereal y tampoco es bueno para la avicultura; por ende allí se demanda ripio, el cual hay que traerlo de la costa del Uruguay y el costo de transporte es casi imposible de pagarlo”, aseguró.

Sobre la posible salida a esta situación, Claudia Gieco indicó: “la única alternativa es trabajar en conjunto el sector público y privado. En Isletas dio buen resultado el sistema de consorcio y ese es el camino a seguir. Más allá de que el productor pague impuestos, el mantenimiento y sobre todo el cuidado de los caminos no es solo una responsabilidad del Estado, todos tenemos que aportar y el esfuerzo compartido es la única salida posible”, recalcó.

OBRAS EN EL DEPARTAMENTO: “TENGO MUCHO APOYO DEL GOBERNADOR»

La senadora por el Departamento Diamante valoró el acompañamiento del mandatario provincial a las gestiones de ella y otros dirigentes de cada localidad.

Entre las obras realizadas, en marcha y por concretar, enumeró: la finalización de la repavimentación de la Ruta 131, el camino Crespo-Racedo. También evalúan cómo resolver la situación del camino Racedo-Puiggari y los caminos de tierra en Isletas, Costa Grande, Las Cuevas, Camps y Racedo, que es la mayor extensión. Gieco sostuvo que el acceso a Aldea Protestante será “una obra millonaria” y recordó que están en la etapa final las tareas para completar el ingreso a Aldea Brasilera, y Aldea Spatzenkutter.

En cuanto a infraestructura educativa, se construyen las escuelas en Strobel y Puiggari y con los planes de verano que han mejorado unos 20 establecimientos en un año. “Tenemos proyectado refaccionar ocho escuelas más, a las que se le hará mejoramientos muy importantes, también se fortaleció el sistema de salud en hospitales y centros de salud”, comentó Gieco.

PROYECTO DE LEY SOBRE CONECTIVIDAD ESCOLAR

Semanas atrás, la senadora solicitó que la conectividad para las escuelas sea de interés público. El proyecto busca garantizar el derecho a la inclusión informática, disminuyendo la brecha digital existente en la provincia y reconociendo a la escuela como articuladora para el acceso a las TIC.

“La iniciativa ya estuvo en tratamiento en la Comisión de Legislación y ahora pasa a la Comisión de Educación. No concibo -y la pandemia lo puso en descubierto- que en este nuevo siglo las escuelas no tengan conectividad. Hoy los niños y los jóvenes necesitan de cada herramienta tecnológica, los adultos y sobre todo los dirigentes tenemos que amigarnos con eso. De lo contrario la desigualdad es tremenda”, aseguró Claudia Gieco.

Si bien reconoció: “Sabemos que no es tan fácil tener acceso a internet en cada rincón de la provincia”, sostuvo que “lo importante es tener la ley y empezar a hacerlo de manera progresiva. En algunos casos no existe el servicio porque no es redituable económicamente para las empresas proveedoras, pero cuando hablamos de que es un derecho humano fundamental, como la educación y la salud, debemos generar condiciones de igualdad de oportunidades”.

En ese aspecto, recordó que durante la pandemia “muchas familias tuvieron que asumir la responsabilidad para que sus hijos puedan acceder a materiales de estudio, pero eso no está al alcance de todos. Esperamos que el proyecto se apruebe por unanimidad”, se esperanzó.

SU FUTURO POLÍTICO

Generalmente tras resultados adversos en las elecciones suele haber cambios en los Gobiernos. El propio gobernador no lo descartó tiempo atrás y hace algunos días el ex mandatario Jorge Busti sostuvo que “Bordet tomará las medidas pertinentes con aquellos funcionarios que no atienden el teléfono”.

Ante esa consulta, la actual senadora respondió: “Es pronto para pensar en eso. Me gusta trabajar mucho con jóvenes porque ellos tienen una mejor visión hacia el futuro. Nosotros no somos descartables, pero podemos servir como asesores o facilitadores. Las nuevas generaciones tienen que ocupar determinados cargos, porque el mundo cambió. De todas formas, uno no debe descartar nada, en caso que se presente alguna oportunidad, haré una evaluación personal y familiar, lo importante es poder contribuir a mejorar la situación, no importa desde que lugar”, expresó.

EL “PRECONCEPTO” SOBRE EL PERONISMO

Una parte de la ciudadanía sostiene que el PJ pregona el asistencialismo con la intención de captar votos, por sobre la generación de puestos de trabajo. Sobre ese aspecto, Gieco respondió: “Son conceptos erróneos y no todos quieren ver las mismas aristas de la comunicación. Si el justicialismo tiene una bandera es la del trabajo. El peronismo nace de la mano del trabajador, pero también tiene como pilar la justica social”, identificó y sobre ello argumentó: “No podemos dejar afuera a una parte de la población, todos tenemos los mismos derechos, pero no todos tienen las mismas oportunidades para acceder a ciertas cosas, ni a las cuestiones básicas para su desarrollo. Como dirigentes no debemos mirar hacia otro lado y es eso lo que algunos confunden. No podemos ser tan necios y pesar, `yo trabajo, tengo mi ingreso y el otro que se muera de hambre`».

«Hay que darle las herramientas a otros para que puedan salir adelante y mientras tanto ayudarles en todo lo necesario”, aseveró.

Informe Litoral