Colectivos: «Lo que se está pidiendo es un subsidio igual para todo el país»

«El problema es un problema de costos, el subsidio no es a las empresas, sino al pasajero. Sino el pasajero tendría que pagar una tarifa mucho más alta», dijo tras el paro que se levantó este martes.

«Lo que se está pidiendo es un subsidio igual para todo el país, que no haya diferencias con el AMBA, que está pagando un boleto a 18 pesos», indicó Lischet.

Para el gerente de Buses Paraná se trata de un problema que debe resolverse a nivel político: «Lo más importante es que los subsidios no llegan, Nación envió un proyecto en el Presupuesto, que fue rechazado. Nación no tiene Presupuesto y no sabemos cuándo va a enviar los fondos, la provincia adelantó, es un problema político«, agregó.