Cómo inscribirse desde hoy para recibir los subsidios de electricidad y gas

El Gobierno confirmó que a partir de hoy estará disponible tanto en la página www.argentina.gob.ar como a través de la aplicación Mi Argentina, el formulario para la inscripción de usuarios y usuarios de cara a la segmentación de las tarifas, que comenzará a regir a partir del 1 de agosto.

“A partir del 1 de agosto comenzarán a regir las tarifas de acuerdo con las tres franjas fijadas por el decreto dictado hace un mes por el presidente Alberto Fernández”, aseveró la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.

Al respecto, explicó que al formulario tienen que ingresar absolutamente todos los que creen que pueden recibir el subsidio, ya sea porque tiene tarifa social o porque está en la franja de ingresos medios.

“Son datos muy sencillos de llenar y van a cruzarse con los que están en poder del Estado; una vez que estén cruzados, se van a empezar a cobrar las tarifas plenas y con los diferente subsidios según la franja a la que pertenezcan”, aseveró.

La puesta en marcha a partir de hoy de la inscripción de cara a la segmentación de tarifas de los servicios públicos de distribución de gas y energía eléctrica había sido anunciada el lunes pasado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, en la conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda.

Según indicaron fuentes oficiales, desde este viernes 15 hasta el martes 19 de este mes se podrán inscribir aquellos usuarios cuyo documento finalicen en 0, 1 y 2, mientras que desde el miércoles 20 al viernes 22 de julio podrán hacerlo quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5. En tanto quienes cuenten con DNI finalizados en 6, 7 ,8 y 9 podrán inscribirse a partir del sábado 23 y hasta el martes 26 de este mes.

Cómo inscribirse

Aquellos interesados en completar el formulario para acceder a los subsidios podrán hacerlo ingresando al sitio www.argentina.gob.ar o a través de la aplicación Mi Argentina, ingresando por la solapa de “trámites”. También pueden pedir turnos para realizar la gestión presencial en Anses y está previsto que en las prestadoras de servicios también se haga la inscripción.

Las franjas que recibirán los subsidios

Los grupos de ingresos menores y medios accederán a los subsidios mientras que el segmento de mayores ingresos tendrá una reducción gradual de los subsidios. El Gobierno nacional, a través del Decreto 332/2022, detalló cuáles son los grupos que podrán acceder a los subsidios:

Segmento de menores ingresos

Ingresos netos menores a $99.677 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC)

Poseer hasta 1 inmueble

No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad

Segmento de ingresos medios

Ingresos mensuales totales entre $99.677 y $348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC)

Poseer hasta 2 inmuebles

Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad

Segmento de mayores ingresos

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).

Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Tener 3 o más inmuebles.

Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

A dónde anotarse

En el formulario RASE.

En las oficinas de la ANSES.

En las oficinas de los prestadores de servicios.

Qué datos habrá que completar en el formulario

«En los próximos días vas a poder inscribirte en esta misma página. Si no tenés acceso digital, vas a poder hacerlo de manera presencial en oficinas de ANSES y en las de los prestadores de servicios», advierten desde la página donde se podrá acceder al formulario que servirá de declaración jurada.

Serán obligatorios los siguientes datos:

-Apellido y nombre

-Documento de Identidad N° de Trámite

-CUIL

-Género

-Fecha de nacimiento

-Datos socioeconómicos

-Situación laboral

-Datos de contacto

-Domicilio declarado por el usuario

-Código Postal

-Relación con el domicilio

-Datos del servicio de la luz

-Datos del servicio de gas

-Datos del grupo conviviente

Respuestas a preguntas claves

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre?

Si la factura no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, aunque no seas el propietario de tu domicilio, vas a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

¿Qué sucede si tengo más de un medidor a mi nombre?

En ese caso, se subsidiará sólo el medidor del domicilio en donde declares residencia.

Qué pasa si no completo el formulario

Hay que tener en cuenta que podrán retener el subsidio completo o algún porcentaje del mismo aquellas familias cuyos ingresos estén por debajo de los $ 350.000.

Para conservar el beneficio los interesados deberán, sí o sí, completar el formulario. Es decir, que de no hacerlo comenzarán a pagar el costo total de los servicios una vez que la implementación esté en marcha.

Quiénes quedan afuera

-Aquellos que tengan ingresos familiares mensuales netos superiores a $ 350.000 (se irá actualizando cada mes en base al dato de la canasta básica total).

-Aquellos usuarios que tengan tres o más inmuebles registrados.

-Los que tengan tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años.

-Y aquellos que posean aviones o embarcaciones de lujo.

-También los titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.