Con el dólar diferencial, a cuánto cotiza la tonelada de soja en Rosario

la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).En el marco de la sexta jornada de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), que establece un tipo de cambio de $300 por dólar para el complejo sojero, «casi la totalidad de los compradores tradicionales ofrecieron condiciones por la oleaginosa», indicaron desde la BCR.

Por su parte, la posición con descarga inmediata de maíz se ubicó en US$ 230 la tonelada, US$ 5 por debajo respecto del viernes.

Luego, la descarga entre abril y mayo se sostuvo sin variaciones en valores de US$ 230.

Con relación al cereal de cosecha tardía, la posición junio volvió a encontrarse en US$ 215; julio, en US$ 205; y agosto en US$ 200.

Por el trigo con descarga inmediata se registraron ofertas de US$ 275 la tonelada.

Además, se ofrecieron abiertamente US$ 235 por el cereal de nueva cosecha con entrega entre noviembre y febrero del próximo año, con un mayor número de compradores interesados.

Por último, el girasol cerró a US$ 300 y el sorgo a US$ 245 la tonelada.