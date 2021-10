Concejal Mantovani: “Tenemos la misión de controlar y criticar, pero no ponemos palos en las ruedas”

En diálogo con Informe Litoral, la concejal de General Ramírez, Daiana Mantovani (Frente Entrerriano Federal) analizó el resultado electoral de las PASO, donde el PJ obtuvo solamente el 22,8% de los votos. Además, criticó la cantidad de funcionarios para el tamaño de la ciudad, los parentescos y sus “abultados sueldos”. En ese marco, pidió mayor celeridad en la gestión y que todos los vecinos sean escuchados.

DERROTA DEL PJ EN LAS PASO

Respecto a los resultados de las Elecciones Primarias del 12 de septiembre, Daiana Mantovani consideró que “el voto a nivel local tuvo que ver más con el contexto nacional y provincial. Cuando la gente fue a sufragar pesó mucho la cuestión económica porque la plata no alcanza y los salarios no van acorde a la inflación. También hay que tener en cuenta que la pandemia afectó a los oficialismos en diferentes lugares del mundo; muchas propuestas del Gobierno quedaron truncas y los logros como la vacunación y la inversión en Salud fueron tapados por otros inconvenientes”, argumentó.

No obstante, también reconoció que en el orden local influye el hecho de no ser Gobierno. “Es decir, no podemos tomar decisiones ejecutivas, lo cual hace más cuesta arriba una campaña. De todas maneras, estamos trabajando en la reconstrucción del partido y subsanamos errores que hemos cometido a lo largo de estos años”, reconoció.

Más allá de lo que suceda el próximo 14 de noviembre, la edil consideró: “Lo importante es que ahora estamos trabajando juntas varias fuerzas políticas, como en nuestro caso el Frente Entrerriano Federal, el PJ tradicional, Unidad Ciudadana. Podemos decir que hay un justicialismo unido”, valoró.

En ese marco destacó que recuperaron la agenda que quedó postergada por la pandemia. “Además de estar en permanente contacto con nuestros candidatos a diputados nacionales, como concejales retomamos el trabajo que tuvimos que postergar por las restricciones, como salidas a los barrios, visitas a instituciones. Para nosotros hablar con la gente y conocer los problemas de cerca es fundamental”, sostuvo.

PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD

Faltante de obras en material vial, déficit habitacional, inconvenientes con el agua potable en la temporada estival y trabajos pendientes de gas natural son algunos de los principales problemas que observa Mantovani en la ciudad.

“Por ejemplo estuvimos en Barrio Sur donde nos encontramos con un montón de necesidades y eso se da en cada lugar de la ciudad. Considero que este Gobierno no tiene en cuenta las prioridades, lo que la gente realmente necesita. La repavimentación de calles y las obras en espacios públicos las celebramos, pero en los barrios tienen problemas con las calles, no cuentan con cordón cuneta hace años, hay sectores que siguen con inconvenientes con el agua potable porque es un problema estructural. Esta gestión ya va por su segundo mandato, no pueden recordar siempre el pasado. Entendemos que la gente votó estas políticas, pero creemos importante salir a la calle y escuchar a todos los vecinos”, aseveró.

En otro orden, contó que visitaron el Centro de Neurorehabilitación y Equinoterapia “Pequeños Gigantes“. “Ellos realizan un trabajo enorme y hace varios años que están solicitando el afirmado –se encuentran en calle Ávalos del Barrio San Carlos- que son 700 metros de tierra, pero no les dan respuestas”, lamentó.

PEDIDOS DE INFORME

Como bloque de concejales del Frente Creer Entre Ríos han presentado diversos pedidos de informe en el HCD. Al respecto, aclaró: “Nosotros siempre le recordamos a la gente que como concejales no tenemos poder de decisión Ejecutiva, pero sí presentamos pedidos de informe, los cuales muchas veces no son respondidos en tiempo y forma. No es un capricho nuestro, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde como concejales”, sostuvo.

Viviendas. “Las últimas que se entregaron se comenzaron a construir durante la gestión del justicialismo. En mi caso levanto la bandera por ese tema porque hay un déficit habitacional importante en la ciudad. Estamos en permanente comunicación con la senadora del Departamento, Claudia Gieco. Uno de los temas tratados fueron las 10 viviendas para los trabajadores municipales, para lo cual hasta nos reunimos con el titular del IAPV, Marcelo Bisogni. Sin embargo, cuando desde la Alianza Ramirense vieron nuestras gestiones se comenzaron a mover respecto a ese tema, adjudicándose por ahí propuestas nuestras, como la donación de un terreno al Sindicato, para que en vez de ocho, se puedan ejecutar las 10 unidades habitacionales”, contó.

Terrenos fiscales . En el mismo sentido, “pedimos información sobre los terrenos fiscales desde hace varios años, pero no podemos conseguirla. A nosotros nunca nos informaron dónde se pueden construir las futuras 40 viviendas del IAPV, de todas formas ya están asignadas a Ramírez por lo tanto se van a hacer”, aseguró.

Pavimento articulado. Otro pedido de informe fue sobre la mejora de calles con pavimento articulado. “Nos hizo mucho ruido la construcción de dos calles aisladas -Chaco y Misiones-, sin ninguna arteria principal que ingrese al barrio. Sin embargo, en vez de respondernos al requerimiento cambiaron el eje, haciendo referencia a que son obras con recursos municipales y que en el lugar no hay mucho tránsito, por lo tanto se hacen con ese material…”.

Gas natural. “El proyecto de obra se presentó en 2010, en la gestión de Daniel Krämer y en 2013 se ejecutó la primera etapa. El año pasado concretamos una reunión con la secretaria de Energía, Silvina Guerra de la que participó el intendente (Gustavo Vergara) y la vice (Flavia Pamberger) para continuar con la segunda etapa en la zona sur y la Escuela Nº 57. Sin embargo, al Ejecutivo le faltaba parte de la documentación, es decir, la presentaron de forma incompleta, por eso no se pudo concretar. Hasta el propio gobernador había anunciado la obra en la apertura de sesiones de este año”, recordó la edil del FEF.

Despidos y juicio al municipio. “Otro pedido de informe que presentamos es sobre el despido de los tres empleados al inicio de la primera gestión. Si bien con dos de ellos lograron un acuerdo, una llegó a instancia judicial y hubo sentencia en contra del municipio. Lo llamativo es que un funcionario habría cobrado dinero a parte de su sueldo para hacer de abogado, y además de ello, contrataron a otro profesional de Crespo. Es decir, tenemos cuatro abogados en Asuntos Legales y encima para un juicio cobrarían un extra y convocan a otro profesional”, lamentó.

Deuda de Tasa Comercial. “Hay empresas que tienen deuda de Tasa Comercial con el municipio y ese tema llegó a la instancia judicial, por lo que el juez decidió embargarle las cuentas a las firmas. Según el oficialismo, agotaron todas las instancias de diálogo, pero nosotros creemos que había que llegar a un acuerdo. Consideramos que no hicieron lo que dicen. Todos queremos que las empresas paguen, pero no se puede poner en vilo los puestos de trabajo por falta de gestión de los dos funcionarios que se deben encargar de ese tema”.

Deuda de cuotas de las “71 viviendas”. “Lo mismo sucede con vecinos que no pueden pagar las cuotas de sus viviendas y nosotros queríamos proponer una solución porque la gente tiene intención de pagar. Sucede que no pueden juntar esa plata, pero desde el Ejecutivo decidieron no escuchar la voz de los concejales. Lo que puede suceder ahora es que directamente no paguen y el daño al municipio sea mayor todavía”, expresó Daiana Mantovani.

PIDIÓ MAYOR GESTIÓN

En ese marco, la concejal ramirense consideró que por parte el Ejecutivo local “hace falta gestión. Para una localidad relativamente pequeña como Ramírez tenemos 12 funcionarios que no se bajan los sueldos y tampoco gestionan como corresponde. Hay que ir a Paraná, Buenos Aires o donde corresponda con proyectos correctamente elaborados, se debe insistir. Hoy tenemos varias familias que viven del municipio con sueldos elevadísimos por encima de los $100.000. No puedo decir el número exacto (del salario) porque últimamente ya ni los publican en el sitio web oficial de la Municipalidad”, denunció.

Por último, aclaró: “Queremos que trabajen en conjunto. De mi parte estoy dispuesta a ello. Nosotros tenemos la misión de controlar y criticar, pero no ponemos palos en las ruedas y estamos para acompañar gestiones. Cuando proponemos algo, siempre le encuentran detalles para no llevarlo a cabo y lo ideal sería conseguir cosas juntos para Ramírez”. (Informe Litoral)