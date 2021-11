Concordia: Más de 5 hectáreas de monte nativo quemadas tras un incendio

El incendio forestal tuvo lugar minutos antes de las 17:30 de este domingo, en inmediaciones de calle La Rioja y Oriol; en el asentamiento La Bianca, de la ciudad de Concordia.

Personal de Bomberos Voluntarios Concordia debió acudir al lugar y pudo sofocar las llamas que terminaron afectando unas cinco hectáreas de monte nativo y pastizales.

De acuerdo a lo informado por Bomberos que trabajaron en el lugar, no hubo que lamentar víctimas ni daños materiales. A la vez, señalaron: «Los incendios forestales son comunes cuando empieza el calor y seguirá así mientras no se tome conciencia de la importancia de no encender fuego, ni arrojar productos inflamables en zonas de pastizales».