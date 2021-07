“Concordia nos duele a todos”, señalaron los candidatos de Entre Ríos Cambia

El pasado fin de semana los intendentes de Chajarí, Pedro Galimberti; y Crespo, Darío Schneider; dieron a conocer la nómina completa de precandidatos a diputados nacionales por Entre Ríos Cambia para las elecciones primarias del 12 de septiembre, dentro del Frente Juntos por Entre Ríos, donde la principal novedad fue la confirmación del segundo lugar de la nómina para la concordiense Mariana Salinas.

Luego de esa presentación en la capital provincial, los tres primeros candidatos titulares encabezaron una conferencia de prensa en Concordia, en compañía de dirigentes de la Unión Cívica Radical y del PRO de la capital del citrus. Estuvieron presentes también representantes de Puerto Yeruá, Estación Yeruá, Los Charrúas y La Criolla, entre otros.

En la mesa principal estuvieron además la viceintendente de General Ramírez Flavia Pamberger, que ocupa el cuarto lugar de la lista; y Ramón Cornejo, intendente de Caseros y quinto en la lista del Frente.

“Representamos un equipo de trabajo”

En primer turno Darío Schneider comentó que “Más que una lista, representamos un equipo de trabajo que se viene conformando desde principio de año e incluso antes, con la inquietud de muchos colegas intendentes, legisladores, dirigentes, de empezar a tratar de cambiar la realidad de la provincia de Entre Ríos. Desde las gestiones municipales, cuando hablamos de las realidades de nuestras ciudades, vemos que más allá del esfuerzo que hagamos desde las políticas públicas de nuestras ciudades, no alcanza. Hay que ganar las elecciones y llegar a la gobernación. Eso nos empuja ahora a dar debate en estas PASO. No solo decidimos nombres, sino un proyecto político para Entre Ríos de 2023 para adelante. Es lo que nos motiva a este grupo de dirigentes”.

“Venimos recorriendo toda la provincia, es la tercera vez que venimos a Concordia y vendremos muchas veces más. Este un distrito muy importante para la provincia. En todos lados sumamos voluntades, vemos entusiasmo, energía, movimiento de todo el espacio opositor de Cambiemos en la provincia, y creemos que mucho tiene que ver lo que estamos proponiendo desde nuestro espacio. Desde la construcción colectiva armamos esta lista que representa a toda la geografía de Entre Ríos. No éramos solo un movimiento para llegar a una negociación, como algunos planteaban. Cumplimos la palabra, tenemos un proyecto para Entre Ríos y queremos dar el debate en las PASO. Nuestra propuesta ya está en la calle, creciendo cada día”, agregó.

Desafío y responsabilidad

Luego habló Mariana Salinas y planteó que “Siempre he trabajado en la parte privada, por lo que no me fue fácil tomar la decisión de sumarme. Milito en el PRO desde hace varios años y decidimos por consenso que me toque estar adelante esta vez acompañando a este grupo. He decidido aceptar el desafío y la responsabilidad porque hay un gran grupo de gente con principios y valores que me respalda y porque considero que es el momento para involucrarse. Vemos día a día el avance del gobierno sobre los derechos individuales y las instituciones. Nos afecta a todos y por eso creo que es el momento de que todos hagamos nuestra parte como ciudadanos. Todos tenemos roles que cumplir, los que eligen y los que somos elegidos, para defender la República y la Constitución. Es urgente y es ahora”.

“Necesitamos proyectos de desarrollo para nuestra provincia y nuestro país, y por supuesto para esta ciudad que me vio nacer. Mis abuelos vieron una Concordia pujante. Y hoy duele ver a Concordia con el título de ‘la ciudad más pobre del país’. Es lo que nos dejaron décadas de gobierno justicialista. Votando a los mismos no obtendremos resultados diferentes. Hay que trabajar en proyectos que estimulen la actividad privada, para que los jóvenes se queden y para que cada ciudadano tenga oportunidades para crecer. Necesitamos que el sistema de asistencialismo sea reemplazado por un sistema que vaya por el trabajo; hay que revalorizar la educación, porque el trabajo y la educación son el motor del progreso”, opinó.

Construyendo

A su turno Pedro Galimberti indicó que “estamos transitando este camino con experiencias locales previas pero ahora con un desafío mayor. Esta nueva experiencia comenzó hace ya mucho tiempo y la emergencia sanitaria puso limitaciones y restricciones a la posibilidad de recorrer la provincia. Hoy estamos felices, con el esfuerzo de todos, dando diferentes batallas, no solo los candidatos, sino todos los militantes. Creemos que vamos a ganar las elecciones en noviembre y esto no es soberbia, sino análisis de la situación que atraviesa el país y la provincia. Entre Ríos nos ha demostrado que hay alguna afinidad de muchos de votar por otra alternativa. Para eso hay que construir. La gente no salta al vacío, no se inmola, vota proyectos que los contenga. En eso estamos nosotros, iniciando un primer paso de un proyecto de provincia para los próximos años”.

Siguiendo su análisis, destacó que “estamos trabajando de manera sencilla pero con mucha recorrida por la provincia, dialogando con la gente en cada lugar. Hace muchos años que estoy en política, pero ante tantos ataques que sufrimos los políticos, yo a la política la defiendo. Lo mejor sería hacerse el desentendido, pero no es por ahí la solución. Hay que hablar con franqueza y cumplir la palabra, eso es fundamental”.

El intendente de Chajarí dijo que “conformar esta lista se pudo dar porque había gente convencida de que había que hacer otra cosa, dejando el conformismo y la zona de confort. Soy de los que cree que en septiembre hay que elegir entre distintas posibilidades y modestamente entiendo que somos la mejor alternativa para una construcción entrerriana que nace desde abajo, desde los pueblos, ciudades, municipalidades y juntas de gobierno”.

“Recorremos la provincia, llevamos nuestra ‘mochilita’, y dejamos la decisión en manos de la gente. Tengo el convencimiento de que el 13 de septiembre, más allá de quien gane, estaremos unidos en el frente para ganarle al peronismo, que es el adversario verdadero. Lo que vamos a hacer es algo de lo que estamos convencidos, y no hay política sino no hay convencimiento. Vemos en todos lados problemas pero también posibilidades. No hay posibilidades mágicas, hay que empezar a torcer rumbos, con discusiones profundas y concretas de temas específicos, con gremios y ciudadanos involucrados”, agregó.

Mirando hacia adelante, destacó que “en el 2023 vamos a presentar esta disyuntiva. Si el vecino está conforme con lo que tenemos, que siga votando lo mismo. Acá hay otra posibilidad, no es mágica, requerirá el esfuerzo de todos pero estamos convencidos de que este camino que se inicia ahora es un paso importante, el primer paso. Hay que ponerle un freno al avasallamiento constante del oficialismo, discutiendo además todos los temas que sean relevantes. Pero lo que se necesita es eso en noviembre, equilibrar estos dos años que le quedan al gobierno nacional, que es uno de los peores desde el regreso de la democracia. Previamente, hay que votar entre distintas alternativas en septiembre y después trabajar todos juntos por ese objetivo mayor. Lo que está en juego es algo grande, es una provincia mejor. Hay que construir confianza y en eso estamos”.