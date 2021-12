Controlaron incendio de gran magnitud frente a El Palmar

En el marco de las tareas llevadas a cabo, que contaron con el apoyo de un avión hidrante gestionado por la provincia ante el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para ayudar por aire con las tareas de combate, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Colón mencionaron a UNO que el incendio se habría originado por un rayo que cayó sobre una torre de alta tensión. Con las elevadas temperaturas y la escasez de lluvia en la región, pronto se propagó y hubo temor de que avance sobre el Parque Nacional El Palmar.

Héctor Percunte, comandante de la Reserva de los Bomberos Voluntarios de Colón, contó que la zona afectada, situada en el kilómetro 194 de la ruta nacional 14, abarca 1.600 hectáreas. “El calor y la falta de agua contribuyeron a que se expanda. Trabajaron bomberos de toda la regional N° 4, integrada por dotaciones de Bomberos Voluntarios de Colón, San José, Ubajay, Villa Elisa, Barú”, dijo.

A su vez, reflexionó: “Esta es la época más peligrosa y es cuando nosotros estamos más atentos, ya que la gran sequía y el intenso calor que hace contribuyen a que se generen estos focos ígneos”.

De acuerdo a lo que informó, el personal del Cuartle de Colón “estuvo prácticamente dos días enteros trabajando en el lugar” y comentó: “Nosotros estamos medianamente acostumbrados a este tipo de situaciones, porque en esta época tenemos muchos incendios. Pero la verdad es que fue un gran desgaste para nuestro personal”.

Por otra parte, mencionó que este incendio en particular no damnificó la flora y fauna autóctonas y explicó: “Toda esa zona tiene plantaciones de eucaliptus, no hay montes vírgenes autóctonos de la región porque todo eso ha sido desmontado anteriormente para llevar adelante justamente la producción de eucaliptus”.

Por otra parte, pidió que en esta época en que el turismo y los excursionistas empiezan a movilizarse más por las vacaciones, tengan la precaución de asegurarse apagar bien el fuego si se hace un asado, y también las colillas de cigarrillos. “Si bien se está haciendo mucha difusión sobre el tema para prevenir incendios y se hace hincapié en que está prohibida la quema, estamos expuestos a que haya incendios, sobre todo porque estamos pasando un momento muy crítico por el tema de la falta de lluvia”, explicó.

Desde el sitio MiArgentina solicitan hacer fuego solo en los lugares habilitados y no perderlo de vista. También aconsejan no hacer fuego debajo de los árboles y apagarlo correctamente con abundante agua, removiendo las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas; a su vez, echar agua sobre la fogata y sus alrededores y asegurarse que los restos de la fogata queden fríos; así como también controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

Otro punto a considerar al pasar el día al aire libre, es llevarse la basura, ya que las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Intensa tarea

Las tareas por combatir los incendios en la provincia son intensas. Cabe recordar que hace un mes brigadistas de Entre Ríos y Santa Fe debieron realizar operativos de combate de incendios en islas del Delta del Paraná, en el Paraje El Sanlorencito.

Allí participaron brigadistas de Bomberos Voluntarios de Victoria, Bomberos de Ceibas y Atención y Prevención de Emergencias de Santa Fe, junto al personal operativo de Defensa Civil de Entre Ríos, Protección Civil de Santa Fe, Ministerio de Salud, Defensa Civil de Villa Constitución y personal Técnico de Plan de Manejo del Fuego. El comando, constituido en el Club Náutico Bartolomé Mitre, realizó tareas de combate con la colaboración de medios aéreos provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Luego, con la colaboración de brigadistas forestales de la Policía de Entre Ríos, se llevaron adelante diversas tareas de combate de incendios en dos puntos específicos de la isla, los cuales quedaron extintos.

También durante el verano pasado hubo diversos puntos de incendio en la provincia, muchos provocados por quemas de pastizales, llevando a una severa emergencia ambiental provocada por los constantes incendios, que afectaron a unas 300.000 hectáreas.