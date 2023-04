Costa Grande: familia apuesta a largo plazo con el cultivo de pecanes

En tres hectáreas ubicadas en Costa Grande, departamento Diamante Wilton Trossero y su familia impulsan una actividad distinta a las tradicionales, de muy largo plazo: se trata de la nuez pecán.

“La idea surgió hace cinco años con el objetivo de intensificar” contó Wilton a Campo en Acción antes de fundamentar que “los árboles me gustan desde siempre y vi la historia de un productor de Santa Rosa que me impulsó a buscar asesoramiento”; que encontró entre los expertos de Cooperativa La Agrícola Regional de Crespo. Midió que ya plantó 235 árboles y que todos los años suma lo que puede, ”por la seca tengo que reponer más de lo habitual porque algunas se me secaron”, subrayó.

Determinó que los suelos entrerrianos son aptos para esta actividad ya que las plantas desarrollan muy bien; igualmente, avisó, demandan fertilización. ”Este año empezamos a regar y esperamos hacer ahora la primera cosecha seria; pero vemos que con la sequía sufrieron y mucho”.

Al dar algunas precisiones aportó que la primera determinación fue analizar suelos a un metro de profundidad con la misión de conocer qué podían hacer en ese lugar. Les dio apto para pecanes y ahí se empezó a forjar esta relación diferente con el ambiente en comparación a los habituales cultivos tradicionales y manejo de hacienda, actividades a la que están acostumbrados los Trossero.

Como para advertir que nada es simple, especificó que la lucha contra las hormigas es cosa seria, lo mismo que el combate de hongos y malezas. “Las hormigas te pueden arruinar el árbol”, dijo severo, y sentenció: que “al podar hay que desinfectar todo el tiempo para evitar contagios de árbol a árbol”.

Como sea, en Isolina ya tienen un plan de largo aliento que les genera motivos para estar ocupados. (Campo en Acción)