Cotizaciones a la baja en los cereales y estables en soja: los precios

En trigo se volvieron a registrar ofertas por el cereal de la cosecha 2023/24, aunque con ajustes bajistas respecto a lo visto al inicio de la semana.

Así, por el cereal con entrega entre diciembre y febrero 2024 se ofrecieron abiertamente US$ 225 por toneladas, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el caso del maíz, el mercado se mantuvo estable en cuanto a presencia de compradores y de posiciones abiertas de compra, registrando ofrecimientos mayoritariamente bajistas tanto por el segmento disponible como para las entregas diferidas.

La oferta por maíz con entrega inmediata y para la descarga en mayo se ubicó en US$ 190 por tonelada, lo que implicó una baja de US$ 5 respecto del miércoles.

Por el cereal de cosecha tardía, la entrega en junio cayó US$ 5 hasta alcanzar los US$ 185, mientras que la descarga en el mes de julio alcanzó nuevamente los US$ 180, sin variaciones entre ruedas.

El mercado de soja contó con un comprador más ofreciendo condiciones de manera abierta, al tiempo que las ofertas por la oleaginosa alcanzaron los valores vistos en la rueda previa, aunque sin descartarse la posibilidad de mejoras.

En este contexto, por la mercadería con entrega inmediata, la mejor oferta del día nuevamente alcanzó los $103 mil por tonelada, igual valor que para las fijaciones de mercadería.

En tanto, el mercado de girasol exhibió una tendencia a la baja en sus ofrecimientos: con un solo comprador activo, $90 mil por tonelada fue el precio propuesto por la oleaginosa disponible, $5 mil menos que en la sesión anterior.

Por su parte, en la rueda de hoy, no se registraron ofertas por cebada ni sorgo.