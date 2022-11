Cristina pidió que Nicolás Carrizo sea procesado como coautor del ataque

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó este martes que solicitó a la Justicia que el «copito» Nicolás Carrizo sea procesado como coautor del atentado junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por un frase encontrada en su celular: «Recién intentamos matar a Cristina».

El escrito fue presentado por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes solicitaron la realización de nuevas medidas de prueba a la jueza María Eugenia Capuchetti, cuya recusación es intentada por los letrados.

El escrito resalta que el día 26 de octubre, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizó una serie de nuevos informes sobre los dispositivos celulares de los que se realizaron extracciones y halló material que “amerita nuevas medidas de prueba”.

“Hace casi un mes que el juzgado tiene este informe a disposición (que, vale decirlo, no lo produjo el propio juzgado, sino el MPF) y no tomó una sola medida, ni probatoria ni jurídica. Mientras esta querella se ocupó de impulsar dos líneas que el juzgado se encargó de frenar (“Nueva Centro Derecha” y Milman), V.S. no fue capaz, siquiera, de profundizar su búsqueda acerca de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. Otra muestra de que el objetivo no es investigar, sino sacarse de encima esta causa rápido”, advierte el nuevo escrito presentado por Cristina Kirchner.

Entre esa prueba, piden la ampliación de la indagatoria de Gabriel Carrizo, de Brenda Uliarte y de Fernando Sabag Montiel, así como el cambio de la calificación de la intervención de Carrizo a coautoría y el procesamiento de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel (y, quizás, el de otras personas) como miembros de una asociación ilícita”, dice la presentación.

En ese informe constan una serie de llamadas, del 1 de septiembre, anteriores al atentado , la querella entiende deberían investigarse. Entre ellas, las mantenidas con “Jesi Celina”, que se extendieron durante el curso de casi 45 minutos en la madrugada previa al ataque a Cristina Fernández.

También advierten que en ese informe lucen mensajes que no le fueron atribuidos a Carrizo en su indagatoria y que “hacen imperante una ampliación de la imputación”.