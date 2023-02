Cuántos kilos por hectárea de Sorgo Granífero se necesitan para cubrir costos

En el estudio encontraron que debían obtener un promedio de 2.060 kilos por hectárea en caso de campo propio, mientras que con arrendamiento se deberá producir 2.970 kilogramos.

El análisis es a partir de la información sobre la tecnología aplicada por productores, con datos de precios y comercialización aportada por la Redde Colaboradores del SIBER. Para el cálculo del costo de los insumos, para la implantación y protección del cultivo, se tomaron los vigentes de la última semana del mes de enero delcorriente año.

Para el caso particular de la semilla, se consideró el uso de tecnología tradicional, es decir, semilla curada con antídoto de herbicida, utilizado como terápico de semillas. Si bien en el mercado se encuentra disponible la tecnología Igrowth (sorgos resistentes a imidazolinonas), no fue considerada en el análisis por no resultar sencillo la determinación de diferencias en los rendimientos.

Todas las labores están consideradas a valor de las tarifas de servicios de contratistas. En el caso de la cosecha se consideró un valor fijo de U$S 70 por hectárea.Todos los planteos son evaluados en campo propio y también en campo arrendado.

Para el arrendamiento se consideró un 20% del rendimiento obtenido del cultivo de sorgo. El precio de venta del sorgo es de U$S 260, para el mes de mayo 2023 (según operadores locales).