Cuidado de las plantas de jardín en verano

Las altas temperaturas que se vivieron en los últimos días afectaron estrechamente a las plantas del jardín. Por esto, es importante saber en qué momento regarlas, qué cantidad de agua necesita cada especie, además de tener en cuenta cómo cuidarlas del calor y de los rayos del sol en verano.

Zulma Coassolo, dueña de un vivero en Crespo, explicó que “con los días de calor extremo, vemos que la planta se seca mucho, pero si regamos las macetas todos los días la tierra se empieza a calentar demasiado y se quema la raíz. Una recomendación es regar de noche y no hacerlo todos los días, sino día por medio. También debemos ver qué cantidad de agua necesita cada especie”.

Añadió que “si tenemos una planta de interior que con el aire acondicionado se deteriora, se la puede colocar en una galería o bajo un árbol para que esté protegida. Entre los plantines que soportan el sol de esta época está la Portulaca, la Vinca que es muy noble y la Popis”.

Sobre los cactus, Zulma expresó que “hay que tener en cuenta que una vez que se lastima por el sol, no vuelve a regenerar tejidos. Si están blanquitos o amarillos, no quiere decir que les falte agua, sino que se quemó. Se sugiere ponerlos bajo media sombra, no regarlos en exceso porque en verano se pudre y no colocarlos al rayo del sol”.

Por otra parte, haciendo referencia a reutilizar el agua, indicó que “el agua de la pileta no es recomendable para regar las plantas si tiene cloro. Pero el agua que utilizas para lavar ropa, si no tiene lavandina o cloro, la podés dejar estacionada dos o tres días al sol y cuando se enfría usarla para regar césped, porque los productos son biodegradables”.