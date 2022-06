Delincuente que maniató a joven para robarle tiene en su haber varios delitos

Este miércoles por la mañana una joven de 20 años fue sorprendida por un delincuente que ingresó en su vivienda, la ató con una bufanda y se llevó dinero en efectivo (unos 3.000 pesos) y un celular. El hecho ocurrió en la zona de calle 16 de septiembre de Paraná.

En horas del mediodía, y luego de la denuncia radicada por la víctima, la policía realizó un allanamiento en una casa de calles Perette y San Martín y logró detener al autor del hecho, un joven de 21 años que es conocido por los efectivos por tener en su haber la comisión de otros delitos, según confirmó, el Subjefe de la Comisaría Sexta, Norberto Ruiz Díaz.

Sobre lo sucedido, relató que “gracias al aporte de la víctima y el trabajo de Criminalística de inmediato fue individualizado. En horas del mediodía se logró su localización y puesta a disposición de la justicia, además se secuestraron varios elementos”. Al momento de la aprehensión, el delincuente estaba solo en su domicilio.

Ruiz Díaz contó que el delincuente había tocado el timbre en la vivienda de la joven y como nadie atendió pensó que no había moradores. Cuando ingresó, por una ventana, fue sorprendido por la chica, situación que lo llevó a amedrentarla y atarle las manos con una bufanda, tras lo cual la encerró en una habitación. Una vez que la víctima se aseguró que el sujeto se había ido, logró zafar de la atadura y dio aviso al 911.

El Subcomisario dio cuenta que el detenido no tiene denuncias previas en su contra, “pero fue informado en reiteradas oportunidades por esta comisaría como supuesto autor de hechos delictivos, y se han puesto pruebas en su contra puestas a disposición de la justicia. Es mayor de edad, conocido en la jurisdicción, no por cometer hechos similares al de ayer, pero sí otros hechos de menor magnitud pero que no dejan de ser delitos y que fueron informados a la justicia. Anteriormente estuvo privado de la libertad”.

Se espera que esta mañana, el fiscal le tome declaración y se resolverá si recupera su libertad o sigue detenido.(Elonce)