Denuncian estafas a través de una supuesta oferta laboral para YPF

Advierten por una nueva modalidad de estafa virtual. Ahora, los embaucadores ofrecen, a través de internet, puestos de trabajo para las estaciones de servicio YPF y solicitan un pago para que las personas accedan a la vacante.

En los últimos días, un joven de Paraná, M. A., vio a través de diversos grupos de Facebook un anuncio muy prometedor: “YPF incorpora personal a su equipo de trabajo”, la publicación detallaba específicamente las características que solicitaban para que las personas puedan cubrir el puesto y dejaba un correo electrónico a modo de contacto.

De acuerdo a lo que contó el joven, “al principio todo era creíble, envié mi curriculum y luego de un intercambio de mails solicitaban que adjuntes una serie de certificados como constancias de vacunas, libreta sanitaria nacional, certificado de aptitud física y psíquica y una constancia de antecedentes, te pedían que lo envíes en seguida y si no tenías algunos de los documentos solicitados ellos ofrecían el servicio de un profesional que, por una suma de dinero, gestionaba los trámites que se requerían ”.

El joven en un comienzo creyó en el relato y envió algunos de los certificados que solicitaban, y consultó cómo hacer para conseguir los que no tenía en su poder. “Ellos decían que tenían un profesional que te conseguía todo rápido, pero por cada trámite había un costo, que iba desde los 600 pesos hasta los 800 pesos”.

“Cuando me pidieron mis datos y me enviaron un CBU a nombre de Carlos E. Cruz, para que les deposite fue cuando empecé a dudar y decidí llamar a las estaciones de servicio YPF para corroborar la información”, mencionó y resaltó que “supe que ninguna estación busca personal y si lo llegan a hacer es a través de una consultora privada, no por grupos de Facebook”.

Tras notar que era una trampa, el joven informó que iba a realizar la denuncia en la policía y quiso alertar a la comunidad para que nadie caiga en la estafa.

Al finalizar, reflexionó que “en la desesperación por falta de empleo la gente está cayendo en este tipo de estafas en la cual piden desembolsos de dinero para reunir una serie de documentación, es triste, pero hay que estar alerta”. (Fuente: Elonce)