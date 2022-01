Desde Agmer reclaman un acuerdo anual, no semestral

El ministro de Economía, Hugo Ballay, informó en la paritaria a los gremios docentes la propuesta salarial del gobierno. Se otorgará un 8,9 por ciento para igualar el incremento de los salarios a la inflación del 2021 que solicitaron los gremios. También se propuso un esquema de aumentos porcentuales para el 2022. Al respecto, habló el secretario Gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, quien sostuvo: «Queremos que la pauta sea de carácter anual, no semestral. Además necesitamos recuperar lo perdido por salario en el año 2020, que son 16 puntos y luego, si, una mecánica que nos permita acompañar el proceso inflacionario 2022».

La propuesta expresada por Ballay consiste en un incremento del 8,9 por ciento que permite recuperar la inflación de 2021. Además, se aceptó la propuesta de los gremios para que ese aumento será retroactivo a los haberes de enero de 2022. Para el año en curso se propuso repetir el esquema que se acordó en la última paritaria que consiste en aumentos porcentuales en marzo, mayo y julio, y el análisis de la variación inflacionaria en ese último mes.

«Valoramos que se haya iniciado el proceso de discusión salarial con suficiente tiempo. Ayer 27 de enero avanzamos en el marco del ámbito de la paritaria y esto es positivo. Valoramos el 8,9% que era la deuda de lo comprometido en el acuerdo paritario 2021, que correspondía pagar porque era parte del acuerdo, que se iba a pagar con el sueldo de febrero y ahora se pagará desde enero; esto también es positivo. Ahora, respecto de la paritaria 2022, en ese terreno no hubo una oferta concreta,. sino que se planteó una metodología de trabajo, que nosotros no acordamos porque entendemos que la pauta salarial debe ser anual y no semestral», dijo.

Zampedri insistió en la necesidad de recuperar el salario perdido. «Ese 16% del que hablamos es de recupero de lo perdido en año anteriores. Ayer no planteamos porcentajes porque somos cautos, pero si decimos que debemos cerrar 2022 sin perder, porque los salarios docentes no resisten seguir teniendo pérdida salarial», aseguró el entrevistado