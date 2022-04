Después de ser condenado por corrupción, Urribarri renunció a su cargo como embajador de Israel

Luego de ser condenado a 8 años de prisión, el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador ante Israel, Sergio Urribarri, presentó su renuncia.

Lo comunicó a través de su cuenta de Twitter: “El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”. Luego, el presidente Alberto Fernández, aceptó su renuncia.

fue condenado el jueves a ocho años de prisión en la megacausa por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia durante su gestión entre 2007 y 2015.

Al exmandatario provincial también se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.(TN)