Día del Trabajador Municipal: este lunes es no laborable en el ámbito municipal

En Ramírez, Aranguren y la mayoría de los municipios no habrá recolección de residuos y las oficinas municipales estarán cerradas.

Este lunes 8 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal. Es por ello que será día no laborable en los municipios.

En el caso de General Ramírez la administración municipal no atenderá al público y no funcionará el servicio de recolección de residuos. «El martes recolectaremos residuos no aprovechables y los reciclables pasarán para el viernes.

Por emergencias, los vecinos pueden llamar al teléfono de guardia: 3435170649.

Por su parte en Aranguren sucederá algo similar. Estarán cerradas las oficinas y no funcionarán los servicios de recolección de residuos, barrido, atmosférico y regador. El martes se retomará el trabajo con normalidad.