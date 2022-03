Diamante: Por desbarrancamiento necesitan urgente una vivienda

La situación se está tornando desesperante, principalmente para la vecina Violeta Pérez, de 51 años, contó el momento que debe padecer. En este sentido dijo que “necesitamos con urgencia contar con una vivienda, porque nuestra casa está al borde de la barranca donde el suelo se está partiendo y en cualquier momento se va a desmoronar todo. Ya ubicaron a algunos vecinos, pero a nosotros nos quieren llevar a un espacio en el balneario municipal, donde no hay luz, ni agua y yo padezco asma, tengo otras enfermedades y no puedo estar en un lugar así. Vivo con mi esposo, mis 2 sobrinos y mi hija con sus 2 hijos se tuvo que ir a Paraná, hasta que nos reubiquen. Pero mucho tiempo no se puede quedar allá y tiene que volver”.

Sobre la ayuda que solicitó, la mujer manifestó que “fui a hablar con las autoridades municipales, pero hasta el momento no hemos recibido una solución, que sería que nos brinden una vivienda, así como les han dado a otras personas. Nos dijeron que busquemos un alquiler, que desde el municipio nos pagarían la mitad, pero somos una familia pobre y sin recursos para afrontar ese gasto, además estamos desde el lunes buscando algo y no encontramos. Hace 15 años que habitamos en ese lugar de la barranca, la casa ya tiene grietas en las paredes, así que en cualquier momento empieza a derrumbarse, que es lo que nos van diciendo, por eso nos quieren desalojar. Sé que es para protegernos por eso nos piden que nos vayamos de nuestro hogar, pero que por favor nos den una vivienda ahora, para resguardarnos tanto a mi familia, como a las pocas cosas que tenemos. Que se pongan en nuestro lugar, que a cualquiera le puede pasar. Sólo quiero que nos ayuden, porque ya estoy cansada de esta situación, donde nos están dando la espalda, no sabemos qué hacer, fuimos de buena manera al municipio a hablar y sólo pido que tengan consideración con lo que estamos pasando y que la solución llegue lo más rápido posible”.(El Observador)