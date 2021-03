Diputados dio media sanción al proyecto de reforma de Ganancias

La Cámara de Diputados dio este domingo media sanción al proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias, que pasará al Senado para su debate y eventual conversión en Ley.

La aprobación en la Cámara Baja fue luego de un debate en una maratónica sesión especial que comenzó ayer.

El dictamen de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo se comenzó a debatir anoche tras sancionar el proyecto de modificación de la ley del Monotributo, que establece un puente entre los que abandonan éste régimen y pasan a autónomos.

La aprobación de los cambios en Ganancias fue en general con un amplio respaldo político. El proyecto eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores que cobran un salario bruto de hasta 150 mil pesos.

La iniciativa se aprobó por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio (JxC), Interbloque Federal, Unidad para el Desarrollo, Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino, y tres abstenciones.

Los puntos centrales del proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias:

-Los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos no pagarán ganancias.

-Los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas no pagarán impuesto a las ganancias.

-La ley tendrá vigencia al primero de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año.

-El aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos no pagará impuesto a las ganancias

-El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar impuesto a las ganancias por las guardias u horas extras

-Los gastos de guardería hasta tres años no pagarán ganancias hasta un tope anual de 67 mil pesos.

-Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado que en la actualidad es de 78.833 pesos

-Se permitirá la deducción por concubino cualquiera fuera su sexo.

-La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación no pagará el impuesto a las ganancias.

-Se mantiene el incremento del 22 por ciento del plus patagónico en el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la región.

-Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

-La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).

-El oficialismo encara el tratamiento por Ganancias con el resultado garantizado de antemano, más allá de algunas disidencias parciales que la oposición ya planteó durante el debate en comisiones. El ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en el Congreso para seguir la sesión.