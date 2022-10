Diputados vuelve a tratar el proyecto que crea la Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales

Los y las diputadas que integran la Comisión de Seguridad se reunirán este miércoles a las 10 para tratar dos proyectos.

Una de las iniciativas que se abordará es impulsado por el diputado Julián Maneiro (UCR) y crea la Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales, que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y cuya competencia será la investigación y acción preventiva en esta materia en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.

“La Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales contará con una estructura organizativa, de acuerdo a las disposiciones que dicte el Procurador General, y tendrá un Fiscal por cada Unidad Fiscal y estará bajo la jerarquía del Fiscal Coordinador de su jurisdicción”.

“Los acontecimientos que se vienen sucediendo en distintos puntos de nuestro país, y de los cuales Entre Ríos no se encuentra exenta, dan cuenta de un notable incremento en los denominados ‘delitos rurales’, lo cual pone de manifiesto la necesidad de generar una respuesta institucional y adaptar el entramado organizacional y judicial provincial para lograr una mayor eficacia en la función pública de prevenir y sancionar la realización de estos tipos de acciones”, se señala en los argumentos del proyecto que impulsa Maneiro.

“En ese marco es que nos parece oportuno proponer una reorganización institucional que contemple una Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, con actuación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de nuestra Provincia, con el objetivo establecido de contar con una estructura y una organización judicial especializada. Asimismo con una misión definida en la investigación y actuación frente a los delitos rurales que se cometen en el ámbito provincial”, agrega.

Una de las competencias de esta Fiscalía Especial es actuar frente a los delitos producidos en la zona de islas del delta y pre delta entrerriano. Estas áreas, en la actualidad, están siendo notablemente afectadas por incendios, donde más allá de las condiciones ambientales inéditas y propicias para un daño como el que se está produciendo, no se puede descartar, y debe investigarse, la probable intencionalidad de estos hechos, cuestión que sería de plena competencia de la Fiscalía de Delitos Rurales”.

• Policía Antinarcóticos

La Comisión de Seguridad también abordará el proyecto que impulsa la diputada Ayelén Acosta (PRO) que dispone la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico como cuerpo profesional especializado que dependerá funcionalmente del Procuración General de la Provincia.

“Será una institución civil armada que ejercerá sus funciones en todo el territorio provincial y tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos de prevención, disuasión, conjuración e investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 (Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes) y su modificatoria, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10.566”.

La Fuerza acatará “las directivas generales e instrucciones del Fiscal General y de los Fiscales de Lucha contra el Narcotráfico o quienes ejerzan dicha competencia” e “inspeccionará en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente.

Estará a cargo de un Jefe y un Subjefe, designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Procurador General de la Provincia y previo acuerdo de la Legislatura.

“El Jefe y el Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permanecerán en sus cargos mientras ejerza sus funciones el Procurador General que los propuso, pudiendo ser confirmados por su sucesor, en cuyo caso no se requerirá una nueva designación”, se indica en el sexto artículo del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia.

“Para ser designado Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se requiere ser argentino nativo, mayor de edad, preferentemente con formación universitaria en materia de seguridad, acreditar experiencia y trayectoria en la lucha contra el narcotráfico o similar”, se establece.

“La estructura organizacional, funcional y escalafonaria de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la carrera profesional, el régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades de sus integrantes será establecida por ley, a propuesta del Procurador General de la Provincia”, se indica.

El artículo 11º establece que “el ingreso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico se efectuará exclusivamente previo proceso de selección, luego de haber superado las etapas de formación y capacitación que se realicen en el centro especial creado por la presente Ley”.

“El Procurador General propondrá anualmente al Poder Ejecutivo Provincial la nómina de egresados de la Escuela de Formación y Capacitación, a efectos de su incorporación a la Fuerza Policial Antinarcotráfico”, se señala, a la vez que se dispone que “las promociones y retiros se efectuarán a propuesta del Procurador General”.

La iniciativa que promueve la diputada Acosta también establece la creación de “la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo la dependencia funcional de la Procurador General, que estará a cargo del entrenamiento, la formación y capacitación de los aspirantes e integrantes de la Fuerza”.

“El Procurador General, con la participación del Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, establecerá los planes de estudio, régimen disciplinario y demás disposiciones para el funcionamiento y desarrollo de actividades de la Escuela de Formación y Capacitación, con conocimiento a la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos”.

“Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Procurador General podrá solicitar la comisión de personal que se desempeña actualmente en la Dirección Toxicología de la Policía de la Provincia, u otros ámbitos de los Poderes Ejecutivo o Judicial. Dicho personal pasará a desempeñarse en forma permanente a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, salvo pedido expreso de cada personal para permanecer en la Policía, sin afectación de ninguno de sus derechos y conservará su situación escalafonaria y carrera, en las mismas condiciones que las que posee actualmente”, sostiene el proyecto.

Y determina que “una vez designadas las autoridades de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y comisionado el personal en los términos del artículo 16 de esta Ley, todas las funciones y tareas de la Dirección Toxicología de la Policía de la Provincia de Entre Ríos quedarán a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico”.

La iniciativa además dispone la creación, en el ámbito de la Procuración General, de “un programa gratuito y permanente de atención telefónica de la modalidad 0800 o lo que los avances tecnológicos y de comunicación permitan, para la recepción de denuncias y demás datos en materia de narcotráfico” y orden que “las denuncias recepcionadas por la Policía de la Provincia en esta materia, deben ser comunicadas de manera inmediata al Ministerio Público”.

También establece que se cree en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia la Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de la Lucha Contra el Narcotráfico en la Provincia de Entre Ríos”.