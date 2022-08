El agente de Agustín Rossi se quebró tras la pelea con el Consejo de Boca y reveló cuánto gana el arquero: “Mi impresión es que no juega más”

Luego de las declaraciones del presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal sobre la situación de la renovación del contrato de Agustín Rossi, el representante del arquero, Miguel González, salió al cruce y disparó munición gruesa a la hora de contar su verdad. El empresario dijo que el Consejo de Fútbol miente sobre la información que hizo trascender, respecto a que el portero se quiere ir. Contó que pasó en la reunión que tuvieron este martes junto al vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, y terminó revelando los detalles de cuánto cobra el guardameta desde hace dos años y medio.

“Agustín quería seguir. Lamentablemente no quisieron escuchar la diferencia que nosotros teníamos con el ofrecimiento de Boca. Fue una reunión en la cual dijeron es esto y esto, por lo cual no pudo haber ningún acercamiento de las partes. No estamos lejos. Lo que molesta es lo que están tirando”, contó González en una entrevista con Radio La Red.

“Les ofrezco hacerlo público el arreglo, por televisión, por donde quieran, con cualquiera del Consejo de Fútbol, con el señor Ameal o con el señor Riquelme, nos sentamos delante de las cámaras y vemos cuáles son las piezas verdaderas. Porque es muy fácil decir ‘te doy dos edificios Puerto Madero’ y después vos te fijás y son dos terrenos baldíos en Villa Soldati. Es fácil ensuciar a un jugador que dio todo por Boca. A un jugador que jugó, no digo gratis, pero con el salario más bajo de Primera División. Es muy fácil decir que se le ofreció el salario más alto de la historia de Boca. No sé si reírme. Para eso ponemos una cámara de televisión y vemos cuál es el ofrecimiento gigante que le hace Boca a Agustín Rossi. Es increíble”, sentenció.

“Lo que sorprende es que salgan a cubrirse diciendo que pidió una locura. O decir barbaridades, que ‘no ataja más en Boca’. ‘Que no lo van a vender’. ‘Castigarlo’”, subrayó.

“Este chico es lo más bueno que puede tener un ser humano. Ha jugado con contratos bajos, con propuestas de afuera que no las quisieron escuchar. Les pedí reuniones desde hace dos años y nos reunimos porque el domingo pasado la gente pidió por Rossi y entonces salieron urgente a armar algo y decir ‘es esto o nada’. Todas mentiras. Que lo digan delante de una cámara de televisión y que muestren el contrato de Rossi. Fue un encuentro que no sirvió para nada. Son imposiciones, te ponen el contrato, los años, te imponen el dinero, la forma de pago y no tenés derecho a opinar nada. Tenés que agarrar la birome y firmar”, acusó.

“Riquelme estuvo en la reunión. Ahora no quiero que salgan a hablar los operadores de Román. Rossi demostró los últimos dos años que estuvo a la altura de ser el arquero de Boca y a lo mejor, en un futuro, de la selección argentina. Que se tenga que ir de esta manera no tiene nombre”, agregó.

Cuando le preguntaron si Rossi iba a volver a defender el arco del Xeneize, fue contundente: “La impresión que me dio es que no juega más en Boca. Me dijeron que la única condición por la que lo venden es por 18 millones de dólares por la cláusula. No les importa la plata porque me dijeron ‘por más que vengan con plata no lo vamos a vender’. En lugar de venderlo lo quieren tener corriendo alrededor de la cancha”.

Aclaró que quiso declarar “porque se han dicho barbaridades. Lo más fácil en esto es mostrar las pruebas. Les dijimos que, en el contrato, en lugar del bruto queremos el neto, nada más. La diferencia son los impuestos”. Luego se quebró al afirmar que “mi calentura es por este chico. Es una vergüenza hacerle esto a este chico. Lo salen a ensuciar que ‘no quiere firmar’, ahora van a tener que poner la plata en otro, pero no quieren poner la plata en Rossi. Que no salgan después a decir que pidió una locura. Que pasen en limpio lo que está escrito. Mentira (N. de la R: que le ofrecieron 11 millones de dólares hasta diciembre de 2026). No le ofrecieron eso. Le ofrecieron menos de eso, bruto y a dólar oficial. Nosotros pedimos que sea neto”.

Además, contó que “Agustín está muy decepcionado porque dio todo por Boca. Que me vengan a decir que Agustín Rossi es el arquero mejor pago en la historia de Boca es otro disparate más. Espero que estos tipos recapaciten porque es esto o nada, no importa quién sea. Quiero que no mientan más porque voy a ir a la televisión a mostrar el contrato”.

De no haber una solución sostuvo que “en tres o cuatro meses tenés el pase en tu poder y tenés ofrecimiento de diversas partes del mundo (entre ellos Flamengo reconoció su interés) y tres clubes de Argentina que te pagan más que en Boca. Hay tipos que me llamaron porque está el pase incluido y quieren comprar el pase. Rossi estuvo hasta ahora comiendo tres sándwiches de mortadela y ahora Boca quiere reaccionar por un contrato a cuatro años. Lo que le pedimos está todo incluido, ¿qué quieren, que les regale el pase?”.

Por último, dio detalles de cuánto es lo que cobra Rossi: “Desde hace dos años y medio cobra un millón y medio de pesos mensuales. Si lo pasás a dólares son 4.000 dólares mensuales o 50 mil anuales y ganó cinco títulos en Boca. ‘La culpa es suya porque usted firmó este contrato’, me dijeron hoy. Está bien, no quiero cometer el mismo error porque este chico no se merece bajo ningún punto de vista esto. Nunca movieron un dedo”.(Infobae)