El cruce de Gallardo y Beccacece en la zona mixta: 40 segundos de insultos, manotazos y empujones

“No sé si Beccacece lo estaba esperando o no, pero cuando Gallardo salió de la conferencia de prensa, ahí se cruzaron, en la zona mixta, que es como un pasillo. Los tuvieron que separar. Se empujaron, hubo insultos y manotazos al aire, se tiraron golpes aunque no llegaron a pegarse”. Así fue el fuerte incidente entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, que no se vio en las cámaras de televisión, luego del empate sin goles entre River y Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Esos 40 segundos que duró el cruce entre Gallardo y Beccacece en una zona del estadio del Halcón de Varela que esta muy próximo a la salida del micro visitante, a donde el entrenador de River se dirigía luego de la conferencia de prensa.

“Fue un gran tumulto y se dijeron de todo. Estaba Matías Biscay, el ayudante de Gallardo, muy enojado. Había más integrantes de ambos cuerpos técnicos. Se empujaron, hubo gritos, se insultaron y volaron manos por el aire. Hubo golpes, aunque ninguno se llevó ninguna piña porque los tenían separados”, agregó el testigo de la situación.

Por ahora no aparecieron videos grabados con celulares, y las cámaras de televisión no mostraron absolutamente nada sobre el incidente. Incluso, es una zona a donde solo tienen acceso los periodistas de los canales con derechos de televisación de los partidos.

Sin embargo, quienes presenciaron la pelea entre Gallardo y Beccacece aseguran que si no los hubieran separado, terminaban a las trompadas. Ambos estaban muy enojados y exaltados aunque habían pasado varios minutos del empate sin goles en Varela.

Habrá que esperar si hay algún informe de la Liga Profesional al respecto del incidente.(TN)