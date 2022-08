El descargo de la ramirense que cantó en el programa de Tinelli y fue criticada por no nombrar a su ciudad

A través de su perfil de Facebook, Nadia Stürtz brindó sus argumentos por no haber mencionado a su ciudad natal en la emisión de Canta Conmigo Ahora. "Sinceramente no me interesa el que se enoje", sostuvo la joven. Mirá el video de su presentación.

Nadia Stürtz participó del programa Canta Conmigo Ahora de Marcelo Tinelli que se emite por El Trece. Sin embargo, en General Ramírez, su ciudad natal, se armó revuelo y no precisamente por su performance, sino por no mencionar a su ciudad natal.

Al enterarse de su participación, en esa ciudad del departamento Diamante muchos no se despegaron de los televisores, hasta que en el final del programa como última participante de la noche del lunes apareció Nadyan, para interpretar «Mujeres» de Ricardo Arjona, un clásico conocido por todos.

No obstante, la decepción llegó no precisamente por la interpretación, sino porque ni al principio ni al final, al menos en la emisión que salió al aire, no mencionó a General Ramírez, sino que aseguró que era de Paraná, al ser consultada por el propio conductor del ciclo.

Teniendo en cuenta que los participantes que suelen llegar a programas de este tipo desde pequeñas ciudades y localidades del interior muchas veces se emocionan al recordar sus orígenes, no era para menos la lluvia de reproches en las redes sociales.

Ante ello, Nadia dio su versión en sus redes sociales a la cual, desde Informe Litoral, compartimos a continuación para que cada uno saque sus conclusiones.

El mensaje de Nadyan

«Voy a eliminar de mis amigos a todos los que rompan las pelotas con que no nombré a Ramírez. Porque en realidad si lo nombré y lo cortaron. Y si yo quiero no lo nombro y digo que nací en Marte y tampoco nadie tiene por qué ofenderse. Laburo de esto y con el sudor de mi frente llegué acá. Y todos esos que tiran mierda, jamás me dijeron, tomá dos pesos para tus grabaciones o para cumplir tus sueños. He cantado mil veces gratis y no les ando reclamando. No les debo nada. Y reitero. Para el que tenga dos dedos de frente y sepa leer y tenga capacidad de comprensión. Yo lo nombre y lo cortaron y me dijeron que diga de Paraná que es donde vivo actualmente porque trabajo. Así como también cortaron lo que dije en vivo de que al tema lo eligió la producción, no yo. Así que sinceramente no me interesa el que se enoje. No voy a salir a convencer a nadie de nada. Lo aclaro una vez y listo.

GRACIAS A TODOS LOS QUE ME APOYAN DESDE EL CORAZON Y CON PALABRAS LINDAS Y VAN MAS ALLA DE UN DETALLE EN LO QUE ES TODO ESTE LABURO. ❤️»

La participación de Nadia Stürtz en Canta Conmigo Ahora