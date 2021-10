El embajador de Alemania visitó Valle María

El embajador de Alemania en la Argentina, Dr. Ulrich Sante visitó este miércoles la localidad de Valle María.

El diplomático llegó acompañado de su esposa, Cristina, y del presidente de la Asociación Alemanes de Paraná, Rubén Plaumer y su equipo. Fue recibido en por el presidente municipal, Mario Sokolovsky; el vicepresidente municipal, Eduardo Hereñú; el secretario de Gobierno, Lisandro Kranewitter; y los responsables del Área de Cultura y Turismo, Darío Wendler y Franco Rohr.

La comitiva realizó un recorrido por algunos puntos de importancia histórica y cultural de de Valle María, como el Templo Inmaculada Concepción de la Virgen María y la Chacra 100. El embajador felicitó a la comunidad y a sus gobernantes por darle la merecida relevancia a la preservación del patrimonio, lo que – afirmó – contribuye a la conservación de la identidad como pueblo. Respecto a la Chacra 100, alabó la “emocionalidad” que este lugar transmite, y se interesó por conocer la historia de la llegada de nuestros antepasados a estas tierras, y sobre los primeros tiempos transcurridos en este campamento, así como la lucha por establecerse en aldeas. Asimismo, inquirió en detalles sobre el Parque Industrial contiguo al predio histórico.

Luego de esto, el Dr. Sante fue recibido en la sede de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes por el presidente de la asociación, Omar Asselborn, junto a otros integrantes; como así por miembros del Grupo Coreográfico Raíces Alemanas; alumnos y docente del Taller de Idioma Alemán; y el ex intendente, Arsenio Ortman, quien tuvo la oportunidad de comentar acerca del Convenio de Amistad entre la ciudad alemana de Meinhard y Valle María. Asimismo, Yolanda Gassmann se acercó a obsequiarle una copia del libro La Memoria de mi Pueblo, escrito por ella misma junto a José Hermann. De igual manera, el artista local Aníbal Patterer presentó algunas de sus obras, de las cuales la Municipalidad de Valle María obsequió una al embajador y su esposa. Posteriormente, se ofreció a los presentes un ágape y refrigerio, y se llevó a cabo una rueda de prensa.

En conversación con los medios presentes, el Dr. Ulrich Sante manifestó su agradecimiento por el recibimiento ofrecido y declaró “Estoy muy orgulloso de estar acá, en Valle María, porque veo como la comunidad de alemanes del Volga, además de haberse integrado en el país como argentinos, han conservado sus valores de trabajar, tener una visión y saber a dónde queremos ir y cuándo. Estos principios y valores se viven aún hoy en esta comunidad”.

Con respecto a su visita a Entre Ríos, indicó que “Mi tarea como embajador no es quedarme en Buenos Aires. No es la capital la que determina el destino de sus comunidades, sino sus provincias que, todas juntas, forman la Nación. Un embajador debe viajar y conocer las culturas, etnias y topografías que existen en las provincias. En esta parte del territorio, como Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos, se encuentran muchos alemanes que vinieron hace 200 años”. Con respecto a estas comunidades, comentó que “he visto que guardan mucho el idioma alemán, además de los valores y principios de sus antepasados”.

Al ser consultado acerca de los programas de intercambio entre ambos países, el embajador explicó que “hay muchas estructuras de intercambio entre Alemania y Argentina. Pueden informarse sobre ellas en el sitio web de la Embajada. Hay diversas posibilidades de trabajo. Lo importante es que todas las argentinas y los argentinos que se van del país, después vuelven para enriquecer su lugar de nacimiento”.

En esta línea, declaró además que “Los alemanes y europeos, tenemos un interés estratégico muy grande. Casi el 80% de los ciudadanos argentinos tienen ascendencia europea, y queremos construir lazos de futuro sobre esta base. Sería una pérdida que el país elija otro camino. Hay que saber que los viejos amigos probablemente son los más fieles, en el futuro también”.

El embajador afirmó que pudo comprender muy bien el dialecto que se habla en la región y que, además, le resultó “muy simpático”. Reveló también que “Como he vivido de niño en Rusia, recuerdo que algunas de las comidas que he probado hoy aquí tienen una influencia rusa, y eso me despierta muchas lindas emociones. Esto me dice que los alemanes de aquí tienen ese espíritu que los lleva a integrarse en la cultura en la que habitan. Eso hace a que sean una comunidad tan fuerte.”

Finalizó destacando la importancia de saber “reconocer, comprender y aceptar la cultura de los otros” “A través de esto, se guarda la paz”, indicó.

Desde la Municipalidad de Valle María agradecen a todas las instituciones que colaboraron para brindar un cálido recibimiento al Embajador, y a todos los medios de prensa presentes.