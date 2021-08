El espacio “Futuro Entrerriano” suma su apoyo a la lista “Entre Ríos Cambia” de Galimberti, Schneider y Salinas

A través de una misiva dada a conocer este 27 de agosto, formularon “un profundo llamado a la reflexión de los entrerrianos, en la esperanza de lograr un futuro mejor” y plantearon que “El 12 de septiembre votamos en las PASO, en la categoría de Diputados Nacionales. En ese contexto, la Unión Cívica Radical de la Provincia, como columna vertebral, ha conformado, con otros partidos políticos, la Alianza Juntos por Entre Ríos. Así surgió la Lista 502-B-Entre Ríos Cambia, encabezada por Pedro Galimberti, y seguido de candidaturas de mucho prestigio. Esta lista que integra Futuro Entrerriano como uno de los sectores internos, se diferencia en forma positiva de otras similares, tanto dentro de la Alianza Juntos, como de otras que compiten a través de otros espacios políticos”.

Destacaron que “estamos en condiciones de defender en el Congreso de la Nación los intereses, las necesidades y el crecimiento -y no solo de todos los entrerrianos- con aquellos legisladores que conocen tu idiosincrasia, nuestra historia, costumbres y aspiraciones. Ello solo se logra cuando se ha vivido y compartido las buenas y las malas durante años en nuestra Entre Ríos. Es esto lo que justamente ofrecen cada uno de los candidatos y candidatas propuestos por Entre Ríos Cambia. Son entrerrianos por excelencia, somos federales, pertenecemos a un gran espacio político nacional con el que llegaremos al Congreso para el bien y unión de toda la Nación, porque en sintonía, son los que mejor están en condiciones de defender la plena vigencia de la República, con la división de poderes, el federalismo no solo institucional, sino también en la coparticipación de los impuestos nacionales, en los recursos para educación, salud, infraestructura, justicia seguridad e igualdad ante la ley, todo lo cual -bajo el paraguas de los valores- es indispensable para que esta Nación progrese en Paz; dejando atrás la decadencia, el mal gasto y la corrupción engendrados principalmente por el kirchnerismo y la nefasta y mentirosa administración Ejecutiva nacional”.

“Preparados”

Desde Futuro Entrerriano ratificaron en la nota dada a conocer que “nuestros candidatos están preparados para desempeñar el cargo que se les ofrece, la nominación surge o emerge desde las propias entrañas de la tierra entrerriana, es decir, dentro de la propia provincia. Es una lista de precandidatos que no fue diseñada, ordena o conformada bajo directivas ajenas al quehacer provincial, no solo son auténticos entrerrianos, sino que no pidieron y no aceptaron injerencias de ámbitos políticos extraños al entrerriano, todo lo cual no es una cuestión menor, sino que señala severamente que intereses se custodian”.

Resaltaron además que “estos legisladores nacionales pueden en su conjunto hacer escuchar su voz y voto en defensa de la producción rural en el más amplio sentido, junto la citrícola, la forestal, frigorífica, agropecuaria, pesquera, de energía sustentable, el desarrollo turístico, las economías regionales, pero también en defensa de las industrias, de los servicios, terminando de una vez por todas con la tremenda y confiscatoria presión impositiva a la que están sometidos todos aquellos que ejercen alguna actividad productiva, de servicios, comercial o profesional”.

E insistieron con que “hay que terminar la presión impositiva que tiene asfixiado a todos los argentinos; sumando a ello el gran impuesto de la inflación, y eso es imprescindible que sea tratado, considerado y de una vez resuelto en el más alto ámbito del poder; siendo nuestro más grande anhelo un pacto nacional de todos los argentinos, donde esté asegurado el control y la transparencia de la ejecución presupuestaria”.

Por último, desde Futuro Entrerriano recalcaron que “estos legisladores entrerrianos que impulsa y propone la Lista 502-B-Entre Ríos Cambia son los que ofrecen las mejores garantías para que el crecimiento, el progreso en paz en todos los órdenes de la vida, y con aspiraciones urgentes de lograr el bienestar general, se haga realidad”.